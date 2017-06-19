AK Parti İl Başkanı Özmen’den ‘Kuyucak’ açıklaması

Özmen, yaşananların Ak Partili belediyenin başarılarını gölgeleme çalışması olduğunu ileri sürerek “Maalesef Ata’mızın arkasına sığınıp siyaset yapmasınlar” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen konuyla ilgili açıklamasında “Kuyucak ilçemizde iki gündür oluşturulmaya çalışılan algı tamamen iyi niyetten uzak ve AK Parti’li Belediyemizin başarılı çalışmalarına gölge düşürmeye yönelik bir operasyondur. Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar artık bu zihniyetin Aydın’a vereceği bir şeyin kalmadığını, böyle basit hesap ve oyunlar ile algı oluşturmaya çalıştıklarının bir delilidir. Üç yıldır ilçede hizmet üretmeyen zihniyet maalesef yine Ata’mızın arkasına sığınarak siyaset yapmaktadır. Atatürk bu milletin ve insanlığın ortak değeridir. Belediyemiz güneşten solmuş ve şehrin merkezine yakışmayan takı yenisi ile ve geceleri de görülebilecek şekilde LED aydınlatmalı olarak değiştirecektir. Kimse bunun arkasında başka bir şey aramasın ve olayı suistimal etmesin” diyerek tartışmaya neden olan tak’ın mevcut halini ve yeni tasarlanıp asılacak olan halini paylaştı.