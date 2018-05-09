Başkan Kayalı’ya tepki gösteren Gökçe, “Milli parkta içki yasak değil. Turistler de vatandaşlarımız da milli parkta içki içmesinin önünde hiçbir engel yok, böyle bir şey söz konusu dahi değil. Sadece belediyeye ait şirketin işlettiği restoranların ruhsatlarıyla ilgili evrak eksikliği var, bu nedenle içki satışı yapamıyorlar. Buraları işleten Kuşadası Belediyesine ait ARYA şirketi yasalara uygun şekilde başvuru yapıp, gerekli evrakları defalarca istenmesine rağmen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim etmedi" dedi.

AK Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı ile CHP’li Kuşadası Belediyesini karşı karşıya getiren olay, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın, “Milli parkta alkol yasağı var" açıklaması ile başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın, "Daha önce alkol satışı için aldığımız ruhsatlarda Milli Parklar Müdürlüğünün iznini almadığımız gerekçesiyle yasaklamaya çalıştılar. Oysa zaten ihale şartnamesinde ’içkili kır lokantası’ ibaresi var. Zaman zaman içki satılmaması için baskı yaptılar. Son olarak önceki gün gelip tutanak tutmuşlar. ’Alkol satışı yapmayacaksınız’ demişler. Ayrıca alkol dağıtımı için gelen toptancı araçlarına giriş izni vermeyeceklerini bildirmişler. Buraları belediyemizin şirketi ARYA olarak kiraladık ve işletiyoruz. Şartnamede ’içkili kır lokantası’ yazıyor, ama ’içki satılıyor’ diye tutanak tutuluyor. Bu kadar üstümüze gelinince olmuyor. Bu dayatmalar olunca, açıkçası buradan çekilmeyi dahi düşünmeye başladık. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile görüşmemiz olacak. Sonrasında çekilmek dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz“ şeklinde açıklama yapmıştı.

Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda içki satışının yasaklandığı yolundaki iddialar üzerine AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe parti binasında basın toplantısı düzenledi. CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın “milli parkta alkol satışı yasaklandı" şeklindeki açıklamalarının gerçek dışı olduğunu kaydeden Gökçe, “Genel seçimler öncesi yalan yanlış haberlerle gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Kendi hatalarından kaynaklanan ruhsat sorununu kamuoyuna alkol yasaklandı şeklinde yaymaya çalışıyorlar. Kuşadası Belediye Başkanının ve çıkan haberlerin hiçbiri doğru değil. Dilek Yarımadası koylarındaki restoran ve kafeteryaları Kuşadası Belediyesinin şirketi ARYA işletiyor. Milli parklarda içki ruhsatı alabilmek yasa gereği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden görüş almak ve gerekli evrakları teslim etmek gerekiyor. Defalarca talep edilmesine rağmen Kuşadası Belediyesi tarafından bu evraklar teslim edilmemiş. Bu sebeple yapılan incelemede Kuşadası Belediyesinin ARYA şirketinin bu konuda görüş almadığı ve bazı belgelerinin eksik olduğu belirlenmiş bu görüş alınana ve eksikler tamamlanana kadar sadece ARYA şirketinin ruhsatsız olan restoranlarında ’içki satışı’ durdurulmuştur. Buradaki uygulama belediye şirketinin evraklarını tamamlayana kadar süren bir uygulamadır. Evrakları ve yasal işlemleri tamamladıktan sonra da zaten ruhsat almalarında bir sorun yoktur. Ayrıca, Dilek Yarımadası’nda bir turistin veya vatandaşın içki içmesi yasak değildir. Turistlerin veya vatandaşın Milli parkta içki içmesine engel herhangi bir durum ve yasak yoktur. Turizm sezonuna girerken kamuoyunu alkol yasak gibi gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanları kınıyorum" dedi.