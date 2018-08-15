AK Parti kongreye çıkartma yapacak

Olağan Kongresi öncesi Aydın İl Başkanı Ömer Özmen açıklamalarda bulundu. Özmen, kogre için Ankara’ya 25 otobüsle çıkartma yapacaklarını belirtti.

AK Parti, 18 Ağustos Çarşamba günü 6. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştirecek. Ankara Kapalı Spor Salonunda yapılacak kongrede, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin startı da verilecek. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de kongre öncesinde açıklamalarda bulunarak, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan açıklamalarda olduğu gibi AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan kongre ile ilgili metni kamuoyuyla paylaştı. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana olduğu gibi yoluna emin adımlarla devam ettiğini açıklayan Özmen, Cumartesi günü yapılacak olan kongrede seçilecek ekibin hem 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlere hem de 2023 hedeflerine götürecek kadronun ana omurgası olacağını ifade etti.

“Demokrasi şöleni içinde kongremizi yapacağız”

6 olağan Büyük Kongrenin yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacağını vurgulayan Özmen, “16 Nisan 2017 halk oylaması sonrası milletimizin onayını, 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu ‘yuvam, sevdam, aşkım’ dediği partisine geri dönmüştür. AK Parti Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Siyaseti bir makam ve statü olarak değil bir görev ve sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Görev ve sorumluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı altığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da bu hizmet yarışında daha iyisi için çalışmaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Aydın’dan Ankara’ya çıkartma yapacaklar

Aydın’dan büyük bir katılımla kongreye katılacaklarını dile getiren Özmen, “Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonunda olacağız. Aydın teşkilatı olarak da 25 otobüsle genel merkezimizin kongresine katılacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarımızın azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.