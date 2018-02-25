Arzu Candır Bayraktar, yapılan seçimle yeni kadın kolları başkanı oldu.

Kuşadası Esnaf Odası Salonu’nda gerçekleşen AK Parti Kadın Kolları olağan kongresine partili kadınlar büyük ilgi göserdi. AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar’ın da katıldığı kongre mevcut kadın kolları başkanı Sema Yurttutan’ın konuşmasıyla başladı. Yeniden aday olmayan Yurttutan, görevi sırasında kendisine verilen desteğe teşekkür ederken, İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, Yurttutan’a katkıları ve çalışmalarından dolayı plaket verdi. Kongrede konuşan AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe ise “ Partimizin sahadaki en büyük gücü, ateşleyicisi siz kadınlarsınız. Bizim Kuşadası’nda siz AK Kadınlara ciddi olarak ihtiyacımız var. Çünkü malumunuz 1 yıl üç ay sonra yerel seçim var, o seçimden 8 ay sonra da Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi var. Biz bu iki seçimi de alacağımızı umuyor ve siz kadınlarımıza çok güveniyor, teşkilatıma güveniyorum. Öncelikle 2019 yılında yapılacak olan Belediye seçimlerinde Kuşadası’nda bu düzeni değiştireceğiz. Buna olan inancımız tam, 2019 yılında Kuşadası’na AK Parti Bayrağını sizlerle birlikte çekeceğiz.”dedi.

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ise “Bir dava bir siyasi hareket başarıları kolay elde etmiyor. Emek lazım, alın teri lazım ve yürekten sevgi lazım. Bir çok hanım kardeşimiz AK Parti için mücadele ediyor. Ben o isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin değerli katkıları ve çalışmaları ile hem yerel seçimlerde, hem de 2019 Başkanlık seçimlerinde zafer bizim olacak “ diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimlerde Arzu Candır Bayraktar, AK Parti Kuşadası Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildi.