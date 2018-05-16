AK Parti Kuşadası teşkilatından İsrail’e kınama

Kaya Şavkay Meydanı’nda gerçekleştirilen kınama etkinliğine AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Filistin halkına destek ve İsrail ile ABD’yi kınayan pankartların açıldığı basın açıklamasında konuşan AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe, “ Bizler bugün burada başta Filistin olmak üzere; Suriye’de, Mısır’da, Doğu Türkistan’da, Myanmar’da zalimlere karşı İslami kimlikleriyle, onurlarıyla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize, direnişlerinde asla yalnız olmadıklarını ve “Müslümanlar ancak kardeştirler” ayetini ete kemiğe büründürdüğümüzü haykırmak için toplandık. Çevresi mübarek kılınan ve yeryüzünde Allah için kurulan ikinci mescid olan, İsra ve Mirac’ın şehri Kudüs’ün işgali, asla kabul edilebilir bir durum değildir. İsrail, meşru bir devlet değil bir terör örgütüdür. İsrail, bu coğrafyanın doğal bir üyesi değil bir işgalcidir. Gazze’de akan kanların asıl sorumlusu İsrailli canavarlar olduğu kadar aynı zamanda ABD emperyalizmidir. ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması uluslararası hukuk açısından da yok hükmündedir. Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır. Buna hem tarih, hem insanlık vicdanı, hem de inancımızın derin miras ve kadim hakları müsaade etmeyecektir. Bizler için yok hükmünde olan sözde İsrail, zulümle abad ve muktedir olunamayacağını elbet görecektir “ dedi.