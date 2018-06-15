AK Parti MKYK Üyesi Savaş, Suruç’ta yaşanan saldırıyı kınadı

Savaş, “Biz demokrasimize yapılan bu hain saldırıdan ve 15 Temmuz benzeri darbe girişimlerinden korkacak, sinecek ve geri adım atacak bir siyasi parti olmadık, milletimize hizmet şiarının hayatımızdaki en büyük önceliğimiz olduğunu AK Parti olarak her zaman gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Yaşanan menfur saldırının AK Parti’ye ve demokrasiye yapılmış alçakça bir saldırı olduğunu kaydeden Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Savaş, “Demokrasimizin dönüm noktası niteliğindeki 24 Haziran seçimleri öncesinde, Milletvekili İbrahim Halil Yıldız arkadaşımız ve ekibinin seçim çalışmaları esnasında Urfa ilimiz Suruç ilçesinde uğradığı alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Demokrasiyi hazmedemeyen ve bunu idrak edemeyerek terörün her türlüsünü yaşatmayı ve teröristleri korumayı kendine görev edinen sözde siyasi grupların karıştığı bu eylemi esefle kınıyoruz. Bu saldırı partimize ve demokrasimize karşı yapılmış alçakça bir saldırıdır. Eli kanlı teröristlerin ve bunların işbirlikçilerinin* kim olduğunu aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Terörden beslenen siyasi oluşumlara ve bunların işbirlikçilerine en büyük cevabı, 24 Haziran’da aziz milletimiz sandıkta verecektir” dedi.

“Bu vatan topraklarında milli iradeyi kirli planları ile esarete düşüremeyecekler”

Açıklamasına “Demokrasimize yapılan bu hain saldırıdan ve 15 Temmuz benzeri darbe girişimlerinden korkacak, sinecek ve geri adım atacak bir siyasi parti olmadık” diye devam eden AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Savaş, “Milletimize hizmet şiarının hayatımızdaki en büyük önceliğimiz olduğunu AK Parti olarak her zaman gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu vatan topraklarında milli iradeyi kirli planlarla esarete düşürmek çabasındaki tüm siyasi girişimler boşa çıkacak, iradenin gerçek sahibi aziz milletimiz 24 Haziran’da sandıkta, eli kanlı teröristler de saklandıkları inlerde güvenlik güçlerimizce hak ettikleri gereken cevabı alacaktır. Tüm bu yaşananlarla, AK Parti olarak mücadele azmimiz bin kat artmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“AK Parti büyük bir ailedir,

AK Parti’nin büyük bir aile olduğunu ve kimsenin bu birlik ve beraberliği bozmaya gücü yetmeyeceğini kaydeden AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Biz yılmadan, usanmadan ve bıkmadan devletimize ve milletimize hizmet etmeye tüm varlığımızla devam edeceğiz.

Bu hain saldırıları gerçekleştirenler ve azmettirenlerin Yüce Türk Adaleti önünde gereken cezaya çarptırılacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine inancımız tamdır. Menfur olayda hayatlarını kaybeden dava arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı olarak tedavi gören partililerimize acil şifalar diler en yakın zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederim” dedi.