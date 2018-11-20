AK Parti Söke Belediye Başkan aday adayı Makaraç projelerini anlattı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Söke Belediye Başkan aday adayı Tamer Makaraç, Söke'den Çin'e kadar ürün gönderildiğini söyledi.

Tekstil ve sanayideki heyecanını kentin yönetimine yansıtmak isteğini, yaşadığı kente hizmet edebilmek için aday olduğunu belirten Tamer Makaraç; heyecanı ile kente çok şey katabileceğine emin olduğunu söyledi. Sökespor Kulüp Başkanlığı döneminin buna örnek olduğunu belirten Tamer Makaraç; “3-5 bin seyirci ile aldığımız Sökespor, 13 bin seyirciye ulaştı. Her şeyin başı heyecan ve sevgidir, karşılığını da mutlaka alırsınız” dedi.

Belediye başkanının mutlaka tüccar ve sanayici olması gerektiğini belirten Tamer Makaraç; “Yatırımlar şehrin katma değerini yükseltir. Söke'nin maalesef katma değeri düşürüldü. Siz bir çay, otogar projesini yapamıyorsanız, şehrinizin markası Sökespor'u hala BAL liginde oynatıyorsanız katma değeriniz düşer. İcraatlarınınız trendini yükselttiğinizde katma değeriniz yükselir” dedi.

Söke'nin ihtiyacı olan bazı basit projeleri yapmak için illaki Ak Partili olmanıza gerek yok diyerek sözlerine devam eden Ak Parti Söke Belediye Başkan aday adayı Tamer Makaraç; “Eğer siz projelerinizi Ankara'ya doğru anlatamazsanız, heyecanınız yoksa hizmetleri Söke'ye getiremezsiniz. Söke atıl bırakılmış durumda. Bu şehrin otoparkı dahi yok. Söke Çayı etrafında tel örgüleri gördükçe içim sızlıyor” dedi.

Bu kenti yönetmek için ortaya çıkıyorsanız Büyükşehir gerçeğini bileceksiniz. Sadece Büyükşehirle değil, çevredeki şehirlerle de koordineli çalışmak zorundasınız. Burada olay parti yada sağ-sol meselesi değil. Asıl olan hizmettir. Biz halkımızdan emanet oylarını isteyeceğiz. Yatığımız hizmetlerden sonra halkımız bizi diğer seferde kendisi görevde tutacaktır, bir beş yıl sonra yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olacaktır” dedi.