AK Parti ve Kızılay'dan kan bağışına davet

Türk Kızılay'ı ve AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı ortak bir organizasyonla yarın ilçede kan bağışı kampanyası düzenliyor.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, tüm partililerini ve duyarlı vatandaşları kan bağışına davet ederek, “Kızılay, zor günde sadece bizlerin değil tüm dünyada muhtacın her zaman yanındadır. Özellikle kan temin etme konularında tek yetkili olan Türk Kızılay'ımızın her an kana ihtiyacı bulunmaktadır. Kan, sürekli ihtiyaç duyulan hayati bir madde olduğu için her sağlıklı bireyin kan bağışında bulunması gerekir. Bizler de AK Parti Nazilli İlçe Yönetimi olarak bu kan bağışı kampanyasına destek olmak istedik. Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, partililerimiz ve tüm duyarlı vatandaşlarımızla birlikte 29 Eylül Cumartesi günü Belediye Meydanında buluşacak ve vereceğimiz bir ünite kanla üç insanımıza can olacağız. Tüm halkımızı sadece bugün değil her zaman Kızılay'a destek olmaya bekliyoruz” dedi.

“Bir ünite kan üç hayat kurtarıyor”

Bölgemizde her gün bine yakın kan kullanılmakta olduğunu ifade eden Türk Kızılay'ı Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol; “Bölgemizde her gün kana ihtiyaç var. Önemli olan bağışların düzenli yapılmasıdır. Eğer hastanelerimizde ve stoklarımızda kan bulunmazsa aynı gün kana ihtiyaç duyan hastamızı kaybetmemiz demektir. O yüzden biz kan bağışının düzenli olarak yapılması taraftarıyız. 18-65 yaş arası, kendisini sağlıklı hisseden 50 kilo üzerinde olan herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Kadınlar 4 ay, erkeklerde ise her üç ayda bir kan bağışı yapabilmektedir. Kan bağışının insana hiçbir zararı yok. Ama bir ünite kan üç kişinin hayatını kurtarıyor. Birgün bize de ihtiyaç olabileceğini düşünerek düzenli ve bilinçli kan bağışçısı olmalıyız. Zaten ihtiyaç olmasa biz tüm ekiplerimizle her gün sabahtan akşama kadar meydanlarda olmayız. Bu tür kampanyalarla bizlere destek olan tüm siyasi partilerimiz başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.