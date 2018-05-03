Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti’de aday adaylığı başvuru süreci rekor bir katılımla sona erdi. AK Parti Aydın İl Başkanlığı, aday adaylığı başvuru sürecinin 17’si kadın 58 başvuru ile tamamlandığını belirtti.

Aday adaylığı müracaatında bulunan tüm isimlere başarı dileyerek sürecin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, başvuru sürencin yoğun ilgi gördüğünü belirterek tüm Ak Parti sevdalılarına teşekkür etti.

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti’ye olan bu teveccühün Türkiye’nin ve Aydın’ın geleceği adına sevindirici olduğunu belirten İl Başkanı Ömer Özmen, “Tüm aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. Detaylı istişareler sonucunda adaylarımız belli olacak. İnşallah hep birlikte 24 Haziran’da milletimizin partimize karşı göstereceği teveccühle büyük hedeflerimize doğru güzel ülkemiz ilerleyecektir. Süreç kısa olsa da 24 Haziran’a kadar ‘Çalınmadık kapı, sıkılmadık el’ bırakmayarak halkımıza yeni dönemde hedeflerimizi anlatacağız” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili aday adayları

Başvuru yapan isimlerin; Abdurrahaman Öz, Ahmet Bahri Kanat, Ali Erürk, Ali Metin Akar, Ayşe Zeynep Küçük, Bahadır Yeloğlu,Bekir Kuvvet Erim, Berna Özen, Cumali Uçar, Dilek Çakır, Ebru Koç, Edip Güryueli, Enver Çelik, Ersin Esenlik, Fahri Yeşilyaş, Fatih Gürer, Güllüşah Akagündüz, Gökhan Ökten, Hakan çağlar Erürker, Haldun Haşmet Aysan, Hilmi Yıldırım, Hüseyin Aslan, Hüseyin Koşar, Hüseyin Satılmış, Hüseyin Turgut, Kader Gezer, Mediha Turgut, Mehmet Arkun, Mehmet Erdem, Mehmet Zakir Aksu, Metin Yavuz, Mine Odbaşı, Murat Bayram, Mustafa Oğurlu, Mustafa Sabuncu, Mustafa Savaş, Mustafa Türker, Necmettin Şama, Osman İlhan Güngör, Özlem Taş, Rafet Göbekli, Ramazan Subaşı, Sami Üner, Rıza Posacı, Sebahattin Akkın, Seda Kanat, Seda Sarıbaş, Sefa Şık, Semiha Öyüş, Seniha Karataş, Serpil Özalp Şahbudak, Sinan Gül,Sinem Sarı Öztürk, Sultan Güner, Tanju Karaçancı, Yalçın Pekgüzel ve Yasemi Sarıçiçek olduğu belirtildi.