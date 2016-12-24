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24 Aralık 2016 12:07

AK Parti’den Didim Esnaf Odasına ziyaret

AK Parti’den Didim Esnaf Odasına ziyaret

24 Aralık 2016 12:07

AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü ve beraberindeki heyet, Odalara ve Sivil toplum kuruluşlarına yönelik gerçekleştirdikleri ziyaretleri Didim Esnaf Odasıyla devam ettiler.
AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. Ziyarette Oda Başkanı Yaşar Pektaşoğlu ve Başkan yardımcısı Metin Destici konuklarını ağırladı.
Ziyaretle ilgili konuşan AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü, ilçedeki kamu kurumlar, Odalar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretleri düzenli olarak yaptıklarını belirterek sorun ve önerileri dinlemek ve mevcut durumun görüşmek amacıyla ziyaretler yaptıklarını söyledi.
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu ise yapılan ziyaretten dolayı teşekkür ederken, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.
Ziyarette KOSGEB tarafından verilen faizsiz kredi konusu ile esnaf yönelik sicil affı çalışmaları konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.



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