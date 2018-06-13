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13 Haziran 2018 12:15

AK Parti’den Didim’de esnaf ziyareti

AK Parti Aydın İl Teşkilatı, seçim çalışmaları kapsamında Didim çarşı esnafını ziyaret etti.

AK Parti’den Didim’de esnaf ziyareti

13 Haziran 2018 12:15



Ak Parti Aydın İl Başkanı Av. Ömer Özmen, Ramazan Bayramı öncesi esnafta bir hareketlik olduğunu belirterek, bir turizm ilçesi olana Didim esnafın tüm turizm sezonu boyunca da hareketli geçmesini umduklarını belirtti.


Özmen, seçimlerin erkene alınması ve Ramazan Bayramın ardın dan 24 Haziran yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerin yapılıyor olması bölgeye ayrı bir heyecan kattığını ifade ederek, çarşı esnafın da nabzını yokladıklarını ve AK Parti il teşkilatı olarak ta seçim çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.


Okulların da tatile girmesi ile Didim turizminde de bir canlanma yaşandığını kaydeden Özmen, alınan istatistikti verilere göre 40 bin yabancı turistin ilçeye geleceği ve Aydın turizmin göz bebeği olan iki ilçe Didim ve Kuşadası’nda yerli turistin akınına uğrayacağının ön görüldüğünü sözlerine ekledi.




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