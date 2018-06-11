AK Parti’den Sanayi Odası Yönetimi ile bir araya geldi

Ziyarette AK Parti yönetimi ile AYSO Yönetimi ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulundular.

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın ekonomisinin gelişimi için önemli yatırım ve mevzuat konularına değindi. İlk olarak Aydın Serbest Bölge çalışmalarına değinen Şahin, ‘Mevcut durumda yaklaşık 825 dönüm arazi içinde planlanan AYSER alanı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmış 1/100.000 çevre planında sanayi alanı olarak tescil edilmiş, havaalanı, çevre yolu ve yatırım programına alınan Aydın-Denizli otobanının yanında yer almaktadır. Yatırım maliyetleri ile ilgili çalışmalarımız ve Serbest Bölge için alternatif alanlar ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Aydın Serbest Bölge (AYSER)’i başarabilirsek, Aydın’a en büyük iyiliği yapmış olacağız’’ dedi.

İkinci projelerinin ASTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yaptırılan 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu belirten Başkan Şahin, “TOBB Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilimizdeki imalat sanayinin talep ettiği nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple meslek lisesinin ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından işletilmesi gündeme gelmiş ve Valimiz tarafından da desteklenmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde TOBB Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bu şekilde işletilmek üzere açılması; ilimiz ve bölgemiz için gelecek nesillerin mesleki eğitimi tercihinde ve en iyi şekilde yetişmesinde örnek bir çalışma olacaktır. Okulumuzu ise ileride yatılı okul haline getirip, çocuklarımıza yatılı eğitim sunmak istiyoruz. Bunların örneklerini Manisa ve Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde görüyoruz. Manisa ve Çiğli Organize Sanayi Bölgesi 900 kapasite ile başlayıp, büyük bir yatırım yaparak bu sayıyı 3000’e çıkarmışlardır. Bizim amacımızda 600 öğrenci ile başlayıp, zaman içinde öğrenci sayımızı arttırmak.’’ diyerek heyete Çine’de Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki taleplerini de iletti.

‘Çine feldspat ve kuvars merkezi”

Aydın’ın Çine ilçesinin feldspat ve kuvars rezervleri bakımından önemli bir merkez odluğunu kaydeden Sanayi Odası Başkanı Yunus Şahin, “Yaklaşık 100 farklı ürün üretiminde kullanılan bu madenlerin işlenmesi hususunda Çine’de şehir merkezinde bulunan bu sanayi kuruluşları için, Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması sektörün gelişimi için önem teşkil etmektedir. Çine’de yılda 5 milyon ton feldspat ve kuvars üretimi yapılmaktadır. Çine bölgesinde Maden İhtisas OSB’nin kurulmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca yatırım programına alınan Aydın-Çine demiryolu ile, Denizli-İzmir hattına bağlantı yapılırsa 1 milyon ton madenin karayolu ile taşınması sona erecektir. Böylece yakıt, maliyet ve zaman kaybı yaşanmayacaktır’’ dedi.

Hizmet binası ile ilgili açıklamalarda da bulunan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ‘’AYSO olarak daha iyi hizmet imkanlarının sunulacağı yeni hizmet binasının yapılması, odamız ve ASTİM OSB Yönetimi’nin birlikte, ASTİM OSB içinde belirlenmiş alanda ayrı ayrı hizmet binalarını yapma talepleri, ASTİM OSB Müteşebbis Heyeti’nce de uygun görüldü ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletildi. Bu kapsamda AYSO olarak 2018 yılında ASTİM Havaalanı Bulvarı üzerindeki bu alanda iki katlı bir hizmet binasını projelendirerek kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Aynı alanda yapılacak ASTİM OSB hizmet binası ve odamız hizmet binası projelerinde yer alacak ortak uygulamalar sayesinde, projelerin daha verimli ve uygun maliyetli olarak gerçekleşmesini sağlayacağız” dedi.

Son olarak Elektrik Dağıtım ve Tahsilat Şirketlerinin Uygulamaları ile ilgili konuşan Şahin, ‘’Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalara yapılan Elektrik indirimi, mevcut durumda bölgedeki özel teşebbüse ait, elektrik dağıtım şirketlerinin neredeyse keyfiyetine kalmış durumdadır. Daha fazla kar etmek isteyen bu Dağıtım ve Tahsilat Şirketleri, sanayiciyle kendi belirlediği şartlarda sözleşme imzalamaya gitmektedir. İleride daha önemli sıkıntılar yaşanmadan önlem alınmalıdır’’ dedi.

Ak Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise, ‘’Başkanım, AYSER projesini hızlandırmamız lazım. Bizim için ve Aydın için çok önemli bir projedir. AYSER’e yatırım yapmak isteyen çok sayıda Aydınlı iş adamlarımız ve sanayicimiz var. Zaten yeri temin edip, kuruluşu oluşturduktan sonra sanayicilerimiz yoğun ilgi göstereceklerdir. 6. Bölge teşviklerinden daha fazla teşvik olacak. Aydın’ın üretim kapasitesini, ihracat kapasitesini ve istihdam kapasitesini arttıracağız. Hedefimiz o yöndedir ‘’ diyerek diğer konulara da değindi.

Milletvekili ve milletvekili adayı Mustafa Savaş, konuşmasının devamında “Sanayici olarak üreten tarafsınız. AYSO hizmet binasının Aydın’ın sanayicilerine yakışan güzel, mütevazı olması lazım. Sanayicinin emrindeyiz Başkanım. İstanbul-İzmir otoyolunun, Ankara-İzmir hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Aydın her anlamda merkez haline gelecektir. Aydın’ın nüfus artışını da dikkate alarak; yapılacak yatırım ve AR-GE çalışmalarını planlayıp, bir yol haritası çizelim’’ ifadelerine yer verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, ziyaretlerinden dolayı Ak Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’a, Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’e, Ak Parti Aydın Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı’ya ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.