Ak Partili aday adayı Eşin, halkla kucaklaştı

Aydın'da yerel seçim hazırlıklarına ilk başlayan isimlerin başında yer alan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, halkla kucaklaştı. Ziyaretleri kapsamında Didim Kuyucak ve çeşitli ilçelerde halkla kucaklaşan Rıdvan Eşin, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Aydın'da aday adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan ve yaklaşık bir aydır ekibiyle birlikte çalışmalarına devam eden AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, teşkilat ziyaretlerini tamamladıktan sonra esnaf ziyaretlerine başladı. Vatandaşlarla sohbet edip hem projelerinden söz eden hem de halkın dertlerini dinleyen Eşin, Aydın'a AK Belediyeciliğin gelmesi ile sorunların çözüleceğini belirterek destek istedi. Halk odaklı bir başkan olacağının sözünü veren Eşin, halk odaklı bir başkan olacağının sözünü vererek “Ulaşılamaz bir başkan değil ayağa giden bir başkan olacağız” diye konuştu.