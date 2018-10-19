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AK Partili Aday Adayı Eşin, Muhtarların gününü kutladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Rıdvan Eşin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda “Muhtarlık müessesesi; demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşlarından biridir” dedi.


Muhtarlık müessesinin tarihten bu yana oldukça önemli görevler ifa ettiğini ve muhtarların daha iyi şartlarda çalışması için yapılan çalışmalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduğunu kaydeden AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Eşin, “Toplumumuz için çok önemli bir yere sahip olan muhtarlarımız, Cumhurbaşkanımızın rutin olarak düzenlediği toplantılarla halkın sorunlarını en üst mercie birebir anlatan kişilerdir. Cumhurbaşkanımızın rutin aralıklarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarımızla bir araya gelmesi, muhtarlarımızla istişarelerde bulunması, sorunlarını dinlemesi ve onlara çözümler üretmesi büyük devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin en güzel nişanesidir. “Muhtarlık müessesesi; demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

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