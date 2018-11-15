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AK partili aday adayı Eşin saha çalışmalara başladı

Aydın’da Ak Parti’den büyükşehir belediye başkan aday adayı olan Rıdvan Eşin, aday adaylığı müracaatının ardından saha çalışmasına başladı.

Aydın'da Ak Parti'den büyükşehir belediye başkan aday adayı olan Rıdvan Eşin, aday adaylığı müracaatının ardından saha çalışmasına başladı.


Ankara'da adaylık dosyasını Parti Genel Merkezi'ne teslim ettikten sonra ilk olarak vekillere ardından da il başkanlığına ziyaret eden Rıdvan Eşin, kamuoyu açıklaması yapıp çalışma takvimine start verdi. Aydın il merkezine en yakın ilçe Köşk ilçesinden ziyaretlere başlayan Rıdvan Eşin, Yenipazar, Buharkent ve çevre ilçelerde teşkilatları ziyaret etti. Belediye başkanları ile de bir araya gelen Rıdvan Eşin, aydın için hayallerinden söz edip birlik beraberlik içerisinde Aydın'ı marka şehir yapma yolundaki hayallerinden söz etti.


Belediye başkanlarının yanında teşkilatlarla bir araya gelip halkın arasına giren Aydın Büyükşehir Belediye başkan aday adayı Rıdvan eşin, gördüğü ilgiden memnun olduğunu AK Parti olarak kapı kapı dolaşacaklarını söyledi.

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