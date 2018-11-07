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AK Partili aday adayı Eşin, TBMM'de vekilleri ziyaret etti

Ak Parti’den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıp saha çalışmalarına erken başlayan isimlerden Rıdvan Eşin, ziyaretlerini TBMM’de devam etti.

Ak Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıp saha çalışmalarına erken başlayan isimlerden Rıdvan Eşin, ziyaretlerini TBMM'de devam etti. AK Parti Aydın Milletvekillerini makamında ziyaret eden Eşin, “Takım halinde çalışarak Aydın'ı AK hizmetlerle tanıştırmak istiyoruz” dedi.


Yaklaşık 2 aydır ekibiyle birlikte Aydın il genelinde saha çalışmalarına devam eden AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, Ankara'da bir takım temaslarda bulundu. Partisinin Aydın Milletvekilleri, Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı'yı ziyaret eden Rıdvan Eşin, ziyaret ve görüşmelerin oldukça samimi ve sıcak bir ortamda geçtiğini belirtti. Avukat ve işadamı Rıdvan Eşin, adaylık müracaatına ilişkin dosyasını AK parti Genel Merkezi'ne teslim edeceğini belirtti.

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