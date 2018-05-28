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28 Mayıs 2018 13:58

AK Parti’li Erdem’den Akşener’e ‘Menderes’ tepkisi

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 27 Mayıs askeri darbesinin yıl dönümünde Aydın’da miting düzenleyen ancak darbe mağduru merhum Başbakan Adnan Menderes’ten hiç söz etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

AK Parti’li Erdem’den Akşener’e ‘Menderes’ tepkisi

28 Mayıs 2018 13:58


27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 58. yıl dönümünde darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes’in memleketi Aydın’da gerçekleştirdiği mitingde, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in, Menderes’ten tek bir kelime dahi bahsetmemesi tepki topladı.



"Büyük gaf”


AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Akşener’in 27 Mayıs’ta 60 darbesinden ve bu darbenin şehit ettiği Adnan Menderes’ten bahsetmemesini büyük gaf olarak nitelendirdi. Erdem, "Bence Aydın’daki mitingde yapılabilecek en büyük gaf budur. Unutması, unutulması, konuşulmaması. Bunu bilerek yaptılarsa o daha büyük bir sıkıntı. Bilhassa geçiştirildi ise, üzerinde durulmadıysa, konuşma metnine konulmadıysa bu ayrı bir sıkıntı. Sehven unutuldu ise de sıkıntılı bir durum. Çünkü Türkiye’nin yönetimine talip olan birinin, 27 Mayıs’ta Aydın’a gelip, miting yapıp da 27 Mayıs’a vurgu yapmamasını büyük bir gaf olarak değerlendiriyorum. Bu konuda İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner’in de bir açıklama yapması lazım. Ben kendilerini, kamuoyunu aydınlatıcı mahiyette bunun nedenini açıklamaya davet ediyorum" dedi.




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