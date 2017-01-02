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02 Ocak 2017 09:16

AK Parti’li Erdem’den büyükşehir belediyesine eleştiri

AK Parti’li Erdem’den büyükşehir belediyesine eleştiri

02 Ocak 2017 09:16

Sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla buluşma toplantısında konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "Adı var, kendi yok" diyerek Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi.
Düzenlenen toplantılarda Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Mustafa Savaş ile birlikte İl Başkanı Ömer Özmen, Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, ilçe teşkilatları, STK temsilcileri ve muhtarlar yer aldı. Muhtarlar sorunlarını tek tek paylaşırken toplantılara katılan daire müdürleri ilçelerin durumları hakkında bilgi verip talepleri kayıt altına aldı.
Toplantının sonunda konuşan Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi ile Büyükşehirin aciz kaldığı noktalarda devreye gireceklerini ifade etti. Erdem, “Eskiden özel idare vasıtasıyla anında fıstık gibi yollar yapılıyordu. Şimdi de adı var kendi yok, adı var tadı yok Büyükşehir Belediyesini görüyorsunuz. Yollar çok büyük sıkıntı. Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi ile ilgili kanununda değişiklik yaptık. YİKOB artık yatırım yapabilecek duruma geldi. Büyükşehirin aciz kaldığı, yapamadığı durumlarda bizim devreye girme ihtimalimiz var” dedi.

YİKOB ile yapılacak çalışmalardan örnekler veren Erdem, “Büyükşehir köy içi yollara parke taşı vermiyor, mesela bunları yapmak zorunda kalacağız. Eğitimle ilgili ihtiyaçlar var. Tarımsal sulama ile ilgili ihtiyaçlar var. Kuyucak’ta özel idare zamanında 10 tane gölet yapılmış. 2,5 yıl oldu, bu 10 göletle ilgili bir tane sulama projesi gerçekleştiremediler. İçini bile temizlemekten aciz bir yapı var. Ben Aydın’da 2,5 yılda bir tane bir tane gölet, bir tane sulama projesi yapıldığını görmedim” şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal işleri çok müsrif bir şekilde yaptığını ifade eden Erdem, “150 nüfuslu bir köyde bir bakıyorsunuz 15 tane büyükşehir personeli dolaşıyor. Sosyal işler yapılsın elbette ama israf yapılmasın. Yaptıkları bir tek sosyal işler var onu bile düzgün yapamıyorlar” ifadeleri kullandı.



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