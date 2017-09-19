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19 Eylül 2017 11:23

AK Parti’li Erdem’in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti’li Erdem’in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

19 Eylül 2017 11:23


Erdem, mesajında; “Tarihimiz boyunca kendine ‘gaza’ anlayışını şiar edinen aziz milletimiz, gazilerimiz ve şehitlerimizin kanıyla sulanan topraklarımızda, zaferlerle dolu bir medeniyeti inşa etmiştir. Tarihimizde başta 1071’deki Malazgirt Meydan Muharebesi olmak üzere, Miryekefelon Savaşı, Selçukluların Haçlı Seferlerine Karşı 200 yıl süren vatan mücadelesi, Kudüs’ün Fethi, İstanbul’un Fethi, İstiklâl Savaşı gibi birçok büyük galibiyet ve destansı mücadele, dönüm noktası olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır.


Ecdadından almış olduğu gaza anlayışıyla dün olduğu gibi bugün de 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı ezanları dindirmeyen, bayrakları indirmeyen Gazi Milletimiz, gerektiğinde yavrularını annesiz babasız büyütüp, vatansız büyütemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.


Eli kanlı terör örgütlerine karşı yıllarca mücadele eden Gazi Milletimiz, sadece 15 Temmuz günü 248 şehit, 2196 gazi vererek, her zaman bu kutsi unvanı layıkıyla taşımıştır. Gazi Milletimiz bağımsızlık ve demokrasi hissiyatını hiçbir tank ezip geçememiştir. Tarihimiz boyunca kutsal değerlerimiz için canlarını hiç düşünmeden feda eden gazilerimiz, Türk milletinin her zaman gönlünde olacaklardır.


Bu anlamlı gün dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.




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