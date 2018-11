AK Parti'li Erürker; “Aydın artık havalimanına kavuşmalı”

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un önceki gün Aydın'a yaptığı ziyareti değerlendiren AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, Kurtulmuş'un gündeme taşıdığı Çıldır Havaalanı'nın açılmasının Aydın için önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'de Büyükşehir illerinden sadece Aydın ve Manisa'da havaalanı olmadığını vurgulayan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Çağlar Erürker, "Şehirlerin kalkınmasında havayolu ulaşımının tartışılamaz bir yeri vardır. Ancak Büyükşehirlerimizin tamamında havalimanı bulunurken Aydın'ımız bundan mahrum kalmaktadır. Önceki gün kentimizi ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'un, yıllardır çözüm bekleyen Çıldır Havaalanı ile Aydın-Denizli otoyolu konularına duyarlılık göstererek, Ulaştırma Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a aktarması hemşerilerimiz için çok önemlidir. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'a bu konudaki hassasiyetleri için hemşerilerim adına teşekkür ederim. 2023 Türkiye'sinin yıldız kenti olmaya aday Aydın'ımızın Çıldır Havaalanına kavuşması önemlidir. Yetkili kurumlarımızın da aciliyet bekleyen bu konuya önem göstereceğine inanıyorum. Bizler de bu konuların takipçisi olacağız" diye konuştu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin, Aydın'ı Büyük Menderes Havzası'nın başkenti yapmak için bir fırsat olduğunun altını çizen AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Çağlar Erürker, "2019'da Aydın için yeni bir sayfa açacağız" dedi.

Yatırımcı, kalkınmacı ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade eden Hakan Çağlar Erürker, "Belediyelerden başlayan, 16 yıldır süren ve Türkiye'mizin çehresini değiştiren kalkınma hamlesinin artık Aydın'la buluşma vakti geldi" diye belirtti. Aydın'ın her ilçesindeki vatandaşın eşit hizmet hakkı olduğunu savunan Hakan Çağlar Erürker, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Şeffaf ve adil belediyecilik anlayışıyla Aydın'ımızın 17 ilçesi ile tüm hemşerilerimiz eşit, hızlı ve kaliteli hizmeti hak etmektedir. 2019 yerel seçimlerinde hemşerilerimizle gönül birliği yaparak Aydın'ımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 Türkiye'sinin yıldız kenti yapacağız. Bu minvalde, birinci ilkemiz olan komşuluk hukukuyla her bir hemşerimizin kapısını çalacak, kazanımlarını koruyarak ihtiyaç ve taleplerine cevap bulacağız. Ayrıştırma ve ötekileştirmeden uzak bir anlayışla her Aydınlıyı komşumuz bilecek, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Hemşerilerimize daha kaliteli bir yaşam sunabilmek, Aydın'ımızı vizyon kentler kulvarına taşıyabilmek için 10 başlık altında 100 projemizi hazırladık. Tarım, turizm, ticaret, sanayi, enerji, ulaşım alanlarıyla birlikte sosyal belediyecilik, çevre hizmetleri, kültür medeniyet ve bölgesel işbirlikleri gibi pek çok hayati alandaki projelerimizin hayata geçmesiyle, Aydınlı hemşerilerimizin günlük yaşamlarının kolaylaşacağı ve kentimizin kalkınma atılımına geçeceğine inancım tamdır. Belediyelerin temel hizmetleri olan ancak ihmal edildiği taktirde hayatı sekteye uğratabilen yol, trafik, otopark, kavşak, meydan ve temizlik sorunu gibi konular da işbaşı yaptığımız taktirde çözüme kavuşacaktır. Hemşerilerimize layık olduğu hizmetleri sağlayabilmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin daha organize şekilde çalışması ve tüm ilçe belediyelerine aynı desteği sağlaması gerekmektedir. Teşkilatımızın uygun bulması, AK Partimizin yetkili organlarının aday göstermesi ve hemşerilerimizin kıymetli oylarıyla göreve gelmemiz halinde kentimizin yaralarına merhem olacağız. "