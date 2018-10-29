AK Partili gençler Adnan Menderes Müzesi'ne sahip çıkılmasını istedi

Aydın Adnan Menderes Müzesi'nin bakımsızlığına dikkat çekmek isteyen AK Parti Efeler gençlik Kolları üyeleri müzenin bulunduğu alanda basın açıklamasında bulundu.

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu Hüseyin Kort yaptığı basın açıklamasında, “Sanayileşme, şehirleşme, enerji, ulaşım, sağlık, tarım, bankacılık Adnan Menderes sayesinde gelişti. Onun sayesinde köylere makine girdi. Onun ülkemize kazandırdığı bu değişiklikler sayesinde Türkiye ilk defa kalkınma hareketiyle tanıştı. Bizler gençler icraatlarını unutmuyoruz. Ülkemize birçok katkısı vardır. Biz yaptığı icraatları unutmadık, unutmayacağız. Bugün görüyoruz ki Adnan Menderes yeterince sahip çıkılmıyor, değer verilmiyor. Otoban girişindeki bu anıtın yapımı 1998'de dönemin belediye başkanı tarafından yapılmış fakat sonra kaderine terk edilmiş. Bir yolu bir bayrağı olmayan bu yerin derhal ilgililer tarafından yapılmasını önemle rica ediyoruz. Biz AK Parti Efeler Gençlik kolları olarak ilgililerin yapmadığı takdirde bunun gereğini yapıp kendi bütçemizle kendi imkanlarımızla yapacağız” dedi.

Basın açıklamasının ardından gençler müzenin etrafındaki çöpleri temizledikten sonra, müzeye Türk bayrağı astı.