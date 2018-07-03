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03 Temmuz 2018 15:45

AK Parti’li Gülaştı’dan CHP’li Altıntaş’a bedava su tepkisi

AYDIN (İHA) – AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, “CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş’ın ‘bedava su’ ile ilgili beyanatı benim kadar Efeler ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı da maalesef hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

AK Parti’li Gülaştı’dan CHP’li Altıntaş’a bedava su tepkisi

03 Temmuz 2018 15:45



AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, yaptığı açıklamada; “Türkiye’deki en pahalı metreküp fiyatı ile suyu kullanan şehirlerin başında gelen Efeler’de yaşayan insanların aile bütçelerinde büyük bir yük ise biz temsil noktasındaki siyasetçiler halkın sesi olduğumuzu unutmamalıyız. Bizler siyaset yapar iken sorunların tespiti kadar çözüm önerileri içinde çalışmaktayız. 2560 sayılı yasa ve 23. Maddeyi bildiğimiz gibi belirli bir metreküpe kadar hane başı düzenleme yapabiliriz. Tüm kamuoyunca kabul edilen su faturaları yüksekliğini yok saymak yerine, su ücretlerinin Efelerde yaşayan insanların aile bütçelerine yük olmasını engelleyebiliriz. Su gelirlerinin belediyelerin bütçelerinde ki önemini biliyoruz. Biz bunları söyler iken, proje altyapısında Efeler Belediye bütçesini 5 katına kadar arttırabileceğimizi bilerek ve inanarak söylüyoruz. Projelerimizi Efeler’de yaşayan vatandaşlarımız için üretmeye devam edeceğiz. Artık Efeler’de yaşayan hemşerilerimiz hayal edecek, AK Parti yapacak” diye konuştu.




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