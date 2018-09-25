AK Parti'li Hamza Dağ; “Cumhur ittifakının devamını istiyoruz”

AK Parti Aydın İl Başkanlığının Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure hayrı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Aydın milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen ve Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gültaştı'nın katılımıyla yapıldı. Beycami önündeki 5 bin kişilik aşure hayrında partilileriyle bir araya gelen Hamza Dağ, kepçeyi eline alarak vatandaşlara aşure ikram etti. Dağ, daha sonra Yağcılariçi ve Ramazan Paşa esnafını ziyaret etti.

Yerel seçim çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dağ, “Aydın'da da teşkilatımızla bir araya geldik hem de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Sürekli sahada bulunarak AK Parti iktidarının 16. yılında ülkemize en iyi hizmeti yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Yerel seçimde en iyi sonucu almayı istediklerini ve belediye başkan adaylarının belirlenmesinde ince eleyip sık dokuduklarını kaydeden Dağ, “24 Haziran seçimlerinin hemen ardından Genel Merkez ARGE birimi olarak çalışmalara başladık. Sahada büyük oranda bu konuda veri topladık. Yerel secim atmosferine tam girmeden kamuoyu gerekli ve yeterli verileri toplama noktasındaydık. Bu konuda değişik yollarla sahada yaptığımız tebdili kıyafet araştırmalarıyla hem de anket çalışmalarıyla, saha araştırmalarıyla il il, ilçe ilçe nasıl bir belediye başkanı ve hizmetler talebi olduğunu çıkartmaya gayret ettik. Bu dönemde sahanın ısındığı bir süreç başladı. Esas veriler saha ısınmadan elde edilen verilerdi. Bunun büyük kısmını ARGE Birimi olarak toparladık. Yeni değişen haller var mı bunu gözlemliyoruz. En iyi neticeyi almak için ince eleyip sık dokuyarak doğru kararlar almaya gayret ediyoruz. 24 Haziran'da hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tamamen hayat bulabilmesi için AK Parti olarak yerel seçimlerde başarı elde etmek zorundayız. Buna göre çalışmaları yürütüyoruz. Aydın, İzmir, Muğla değerli illerimiz. Burada en iyi neticeye gitmek için çalışmalar sürüyor” diye konuştu.

Aday belirlemede iki önemli kriter

CHP'nin aksine AK Parti'nin aday belirlemede sıkıntı yaşamadığını ifade eden Dağ, “Girdiği her seçimi kazanan iktidar partisiyiz. Partimizin katıldığı 4'üncü yerel secimler olacak. Bugüne kadar ciddi bir hafızayı biriktirdik. CHP bizden daha uzun tarihi olan siyasi parti olabilir. Fakat aday belirleme konusunda sürekli birbiriyle takışan birbiriyle mücadele eden, kavga eden, falancacı, filancacı diye ayrılan bir parti haline geldi. Yerelde görülen falancacı filancı şimdi yukarda da görmeye başladık. Muharrem İnce'ciler, Kemal Kılıçdaroğlu'cular şeklinde ayrıma gider boyutunu görüyoruz. AK Parti olarak işlettiğimiz sistem oldukça net. Anketlere, temayüle bakıyoruz, il başkanları ve kanaat önderlerinin görüşlerini topluyoruz. Bizim için 2 önemli kriter var. Birincisi partimizin programı, tüzüğü ve ortaya koyduğu Türkiye vizyonu, ideolojisi bellidir. Bu muhafazakar demokrat ideolojiye sahip adaylar olmalı, ikincisi bulunduğu bölgede karşılığının ve tabanı olmalıdır” diye konuştu.

“Cumhur ittifakının devamını istiyoruz”

Dağ, yerel secimde AK Parti ile MHP ittifakı için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki'ye MHP ile ittifak konusunda ön görüşme yapılması için Cumhurbaşkanımız yetki verdi. İki partinin yetkilileri görüşme yapıyorlar. Bu görüşmelerin ardından genel başkanlar bir araya gelip ittifak olup olmayacağı belli olacak. Cumhur İttifakı bir secim ittifakı değil süreç ittifakıdır. Bu hassas dönemde millilik ittifakıdır. 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan hadiseler bu süreci gerekli kılan ve Yeni Kapı ruhunu ortaya koyan bir ittifak. Bu süreçte yansıması genel seçimlerde uygulandı. Cumhur İttifakı'nın devam etmesini önemsiyoruz. Bin 300 civarında bölgede seçime gidilecek. Bütün bu bölgelerde ince iş çalışmak gerekir”

“Aydın, CHP zihniyetine karşıdır”

Ege Bölgesi'nin solun kalesi olduğu algısının son seçimlerde kırıldığını vurgulayan Dağ, sözlerini şöyle tamamladı: “Adnan Menderes'in şehit edilmesinin yıldönümünü yaşıyoruz. Bu bölgenin yetiştirdiği önemli bir değer. Daha Serbest Fırka'dan başlayan süreçte bu bölge CHP karşı çıkmıştır. Aydınlılar Adnan Menderes'ten itibaren CHP'nin vesayeti, darbeyi, statükoyu isteyen zihniyetine karşı olmuştur. Son süreçte siyasi tablonun nedenlerini biliyoruz. Bunun ortadan kalkması ve bu bölgesin statükocu zihniyete karşı gelmesi noktasında AK Parti iktidarlarının burada karşılık bulması, Adnan Menderes'in devamı olarak gören bir siyasi partinin burada karşılık bulmasını istiyoruz. İzmir'de 1 milyon oy alıyoruz. Aydın'da en son ki seçimde yüzde 35 oy aldık. Buralarda ciddi tabanımız var. Diğerlerine hitap etme noktasında elimizden geleni yapacağız. Aydın ve Ege Bölgesi'nde daha farklı bir tablo ortaya koyacağız. Aydın'da 24 seçimlerinde Aydın'dan 8 milletvekilinden 4'ünü kazandık. Bu ciddi bir başarı. Bu başarıyı yerel seçimlerle taçlandırıp Aydın'dan daha farklı bir havayı ülkemize yansıtacağız”