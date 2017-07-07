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07 Temmuz 2017 19:06

AK Parti’li Mustafa Savaş acil serviste

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş, Aydın Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin acil servis ünitelerini ziyaret ederek, hastanelerin faaliyetlerini yerinde inceledi.

AK Parti’li Mustafa Savaş acil serviste

07 Temmuz 2017 19:06


Hastanelerin acil servislerinde tedavi olan hastalarla tek tek ilgilenen MKYK üyesi milletvekili Savaş, “Milletvekili olarak herkesin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olmaya çalışıyoruz. Efeler’de bulunan Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi acil servis ünitelerini ziyaret ettik. Hastalarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunduk. Onların istek ve taleplerini de dinledik. Kendilerine moral vererek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.


Hastane personelinden bilgiler alan Savaş, "Hastane personelimizin halini hatırını sorduk, hastane hakkında bilgiler aldık. Hastanede gördüğümüz bir takım eksikleri kendilerine iletip giderilmesini istedik. Kendilerine başarılar dileyerek gecenin ilerleyen saatlerinde özverili çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ettik” dedi.


Hasta yakınları da AK Parti MKYK üyesi Mustafa Savaş’a ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.




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