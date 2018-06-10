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10 Haziran 2018 10:50

AK Parti’li Mustafa Savaş; “Parlamenter sistem kriz üretiyor”

AYDIN (İHA) – AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çalışmaları kapsamında Sultanhisar ilçesinde pazarcı esnafını ziyaret etti.

AK Parti’li Mustafa Savaş; “Parlamenter sistem kriz üretiyor”

10 Haziran 2018 10:50


Pazarcı esnafının talep ve sorunlarını dinleyen Savaş, “Milletimiz 16 Nisan da Türkiye’nin yönetim şeklinin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliği içeren anayasa değişikliğini yüzde 52 onaylamıştı. 24 haziran seçimleri 16 nisanın devamı diyoruz .Çünkü biz ülke olarak bu sistemden çok çektik parlamenter sistem kriz doğuruyor kaos üretiyor, bu sistemde koalisyon var. Hepimiz biliyoruz ki koalisyonlu hükümetler döneminde ülke olarak büyüme oranları ortada, İMF ye teslim olmuşuz. Türkiye, 24 Haziran’da krizlerden, kaoslardan, koalisyonlardan kurtularak güçlü bir yürütmeyle, yanına güçlü Meclis’i de alarak güçlü Türkiye yolunda önemli bir virajı geçecek” dedi.



"Türkiye bir karar verme arifesinde"



24 Haziran’da ülke olarak tarihi bir karar verileceğini vurgulayan Savaş, "Ya millet olarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz, ya da Allah korusun, o eski Türkiye sevdalıları, bu ülkeyi geriye döndürecekler. Biz halkımıza 16 yıldan beri yapılan barajlar, köprüler ,hastaneler ,yollar gibi birçok saymakla bitiremeyeceğimiz bu hizmetlerin devam etmesini istiyoruz. Tabii ki bu hizmetleri çeşitli yollarla engellemeye çalıştılar. En son dolar üzerinden ekonomi ile müdahale etmeye çalıştılar ama Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olması, iktidarımızın ne yaptığını bilmesi, güçlü bir cumhurbaşkanımızın başımızda durmasından dolayı o oyunları bozduk.


Bir taraftan terörle mücadele, öbür taraftan ekonomik büyüme ve bununla beraber millete yapılan hizmetler hızla devam ediyor. Biz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bunun için de hem güçlü bir cumhurbaşkanı hem de güçlü bir meclisi çıkarmamız lazım. Bu anlamda 24 Haziran seçimlerinde halkımızdan ciddi bir destek bekliyoruz” diye konuştu.




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