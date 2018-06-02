2003-2018 döneminde yatırım tutarı 363 milyon 814 bin lirayı buldu” dedi.

Aydın’daki sağlık yatırımlarına değinen Mustafa Savaş, “Aydınımıza yapılacak olan Şehir Hastanesinin yatak kapasitesi 950 olacak. Bunun 150 yatağı fizik tedavi ve rehabilitasyon için ayrılacak. Didim, Karacasu, Koçarlı ve Nazilli ilçelerinde 4 farklı proje 2018 yatırım programına alındı. Bu 4 sağlık tesisinin toplam 95 yatak kapasitesi olacak ve bunun için 50 milyon lira yatırım yapılacak” dedi.

Turizm Bölgesine Yatırım

Mustafa Savaş, “Özellikle yaz sezonunda her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Didim ilçemizdeki devlet hastanesinin kapasitesi artırılacak. Yapılacak ek bina sayesinde 75 yatak daha hizmete girecek. Proje 32 bin metrekare arsa alanı üzerinde hayata geçirilecek. 75 yatak kapasitesindeki dağılıma gelince hasta odası için 50, yoğun bakım ünitesi için 10 yatak planlaması yapıldı. Palyatif birimi için 15 yatak projede yer alacak” müjdesini verdi.

Nazilli’ye Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Karacasu ve Koçarlı’ya Hastane

Milletvekili Mustafa Savaş, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Nazilli ilçemiz ağız ve diş sağlığı merkezine kavuşacak. 5 bin 500 metrekare üzerine kurulacak merkezde 30 ünite olacak. Yatırım tutarı 11 milyon lirayı bulacak. Karacasu ve Koçarlı ilçelerimiz de hastane yapılacak. Karacasu ilçesindeki hastane 2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek, 10 yatak kapasitesine sahip olacak. Yatırım tutarı 4 milyon 500 bin lirayı bulacak. Koçarlı ilçesindeki 10 yataklı hastane de 18 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek, 4 milyon 500 bin liralık yatırım yapılacak. Projesi hazır olan yatırım kapsamında 4 ameliyathane yapılacak. Hastanede evde sağlık birimi, diyabet merkezi, gebe sınıfı gibi farklı branşlarda hizmet sunulacak. Poliklinik sayısı 30 olacak. Eğitim, konferans salonu ve ek birimler inşa edilecek. Hastanede 11’i engellilere ayrılmak üzere 210 araçlık otopark yapılacak”