Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 12:56

AK Parti’li Mustafa Savaş; “Sağlık için Aydın’ımıza 1 milyar TL yatırım”

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Aydın’da sağlık için tamamlanan tesislerin de dahil olduğu inşaat, ihale, proje ve arsa aşamasındaki tüm projelere bakıldığında 2 bin 639 yataklı toplam 71 proje için 1 milyar 177 milyon 925 bin 833 TL yatırım yapıldı.

AK Parti’li Mustafa Savaş; “Sağlık için Aydın’ımıza 1 milyar TL yatırım”

02 Haziran 2018 12:56

2003-2018 döneminde yatırım tutarı 363 milyon 814 bin lirayı buldu” dedi.


Aydın’daki sağlık yatırımlarına değinen Mustafa Savaş, “Aydınımıza yapılacak olan Şehir Hastanesinin yatak kapasitesi 950 olacak. Bunun 150 yatağı fizik tedavi ve rehabilitasyon için ayrılacak. Didim, Karacasu, Koçarlı ve Nazilli ilçelerinde 4 farklı proje 2018 yatırım programına alındı. Bu 4 sağlık tesisinin toplam 95 yatak kapasitesi olacak ve bunun için 50 milyon lira yatırım yapılacak” dedi.



Turizm Bölgesine Yatırım


Mustafa Savaş, “Özellikle yaz sezonunda her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Didim ilçemizdeki devlet hastanesinin kapasitesi artırılacak. Yapılacak ek bina sayesinde 75 yatak daha hizmete girecek. Proje 32 bin metrekare arsa alanı üzerinde hayata geçirilecek. 75 yatak kapasitesindeki dağılıma gelince hasta odası için 50, yoğun bakım ünitesi için 10 yatak planlaması yapıldı. Palyatif birimi için 15 yatak projede yer alacak” müjdesini verdi.



Nazilli’ye Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Karacasu ve Koçarlı’ya Hastane


Milletvekili Mustafa Savaş, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Nazilli ilçemiz ağız ve diş sağlığı merkezine kavuşacak. 5 bin 500 metrekare üzerine kurulacak merkezde 30 ünite olacak. Yatırım tutarı 11 milyon lirayı bulacak. Karacasu ve Koçarlı ilçelerimiz de hastane yapılacak. Karacasu ilçesindeki hastane 2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek, 10 yatak kapasitesine sahip olacak. Yatırım tutarı 4 milyon 500 bin lirayı bulacak. Koçarlı ilçesindeki 10 yataklı hastane de 18 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek, 4 milyon 500 bin liralık yatırım yapılacak. Projesi hazır olan yatırım kapsamında 4 ameliyathane yapılacak. Hastanede evde sağlık birimi, diyabet merkezi, gebe sınıfı gibi farklı branşlarda hizmet sunulacak. Poliklinik sayısı 30 olacak. Eğitim, konferans salonu ve ek birimler inşa edilecek. Hastanede 11’i engellilere ayrılmak üzere 210 araçlık otopark yapılacak”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç