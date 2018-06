AK Parti’li Mustafa Savaş seçim çalışmalarını Nazilli’de sürdürdü

Milletvekili Savaş’a Nazilli programında İlçe Başkanı Bülent Sayar ve ilçe teşkilatı eşlik etti. Yoğun geçen programa Perşembe pazarı esnafı ve Uzunçarşı esnafını selamlayıp esnaftan ve vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek istedikten sonra sırasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabına bağış, Nazilli Esnaf Odaları, Nazilli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi ve Nazilli Ticaret Borsasını ziyaret etti. Savaş’ın programı Nazilli Ağrılılar Derneği ziyareti ile bitti.

MKYK üyesi ve milletvekili adayı Savaş; “Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ziyaretinde "2002 AK Parti iktidarından önce 150 milyondu simdi 25 katrilyon çıktı bugüne kadar esnafa verdiğimiz kredi 200 kat artmış. Faizler aşağıya çekilmiş faizler yüzde 49 dan yüzde 5’lere düşmüş. Limitler yükselmiş. Ortada oynanan bir oyun var faiz lobisi tekrar devrede doların yukarı çıkartılmasıyla faizleri yukarı tırmandırmaya çalışıyorlar. Ülkede bir kriz havası estirmeye çalışıyorlar. Kriz olan bir ülkede işçi çıkartmalar fabrika kapatmalar olur. Hani bir tane fabrika kapandı mı bir tane işçi çıkartma olayı oldu mu? Hangi tatilci tatil rezervasyonunu iptal ettirdi. Vatandaşlarımız alışverişinden ödün verdi mi, bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Siz bugün oda olarak hiç bir parti gözetmeksizin 800 üyeye kredi kullandırıyorsunuz. Bu memleket meselesi bu oynanan oyunları iyi anlatmamız lazım. Türkiye’yi ekonomik anlamda operasyona tabi tutmaya çalışıyorlar, yok öyle bir şey. Asla müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz, 24 Haziran’dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak” dedi.

Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, milletvekili Savaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Öztunç, “Vekilimizden Allah razı olsun gece gündüz ne zaman arasak o an müsait olmasa bile daha sonra muhakkak geri dönüş yapıyor, kendisine sıkıntılarımızı aktarabiliyoruz. İstediğimiz her an ulaşabiliyoruz. Vekilimizin bize çok desteği oldu. Gerek bankada idareciyken gerek milletvekili olduktan sonra kendisine gittiğimizde hiç elimiz boş dönmedik. Allah ondan razı olsun, Esnafımız önümüzdeki günlerde sıkıntılarını atlatarak daha huzurlu ve daha kazançlı günlere ulaşır” dedi.

Mustafa Savaş, akşam iftar yemeğine Nazilli İlçe Kadın Kollarıyla birlikte bedensel engelli çocuğu ile birlikte yaşayan bir aileye misafir oldu.