AK Parti’li Mustafa Savaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti’li Mustafa Savaş, mesajında; “Tarihin şanlı sayfalarına bir daha silinmemek üzere yazılan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ve elde edilen büyük zaferin 96. Yıldönümünü milletçe büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün aynı zamanda, kutsal vatan topraklarımızın sıradan bir Kara parçası olmadığını, burayı işgale yeltenen kirli zihinlerin o kanlı ellerinin her daim kırılacağını dünya siyasi tarihine not düşmüş olmamızın da 96. Yıldönümü.

Dünyanın en şefkatli ve en yufka yürekli insanları olan aziz Türk Milletinin, vatan topraklarını müdafaa söz konusu olduğunda genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle büyük bir kararlılıkla namlunun ve süngünün üzerine korkusuzca koşarak düşmana korku salışının da yıldönümü. Fakat, nesiller geçse de o kirli zihinler temizlenmiyor, o kanlı eller yine vatan topraklarına fütursuzca uzanabiliyor. Onlarca yıldır kanlı terör eylemleriyle devletimize diz çöktürmeye çalışan dışardaki şer güçler ve içerideki hain işbirlikçileri, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle millet iradesini teslim almaya çalışmışsa da yine de emellerine ulaşamadılar.

Bugünlerde, silahla elde edemediğini dövizle ve manipülatif ekonomik politikalarla gerçekleştirme çabasına girişen bu güçler, devletimizin kararlılığı ve milletimizin dirayetiyle yine gereken cevabı alıyor. Zaman ve mekan gözetmeksizin her daim bir mücadele içerisinde olduğumuz vatan ve bayrak savunması bugün olduğu gibi yarın da aynı kararlılıkla sürecek, bu topraklara uzanan hain ellerin tamamı kırılacaktır.

Mazlumlara karşı dünyanın en şefkatli milleti olan Türk milleti, düşmanına karşı da öfke ve bu kararlılığından asla geri durmayacaktır. Bu düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 96. Yıldönümü ‘nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.