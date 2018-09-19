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AK Parti'li Mustafa Savaş'ın Muharrem ayı mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Muharrem ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


AK Parti'li Mustafa Savaş, mesajında; “Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'in hunharca şehit edilmesi nedeniyle özellikle milletimiz başta olmak üzere dili, dini ve ırkı ne olursa olsun bütün Müslümanların ortak kederinin adıdır, Kerbela. Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt'in adalet için haksızlıklar karşısındaki en büyük ve en onurlu mücadelesi olan Kerbela, bugün de bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Gönüllerde ayrılıklara değil birlik ve beraberliğimize vesile olmalı, bizleri birbirimize sımsıkı bir şekilde kenetlemelidir. Bu vesileyle Kerbela'da şehit edilen Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin'le birlikte Ehl-i Beyt'i rahmetle anıyor, Muharrem Ayı'nın ve Aşure gününün İslam alemi ve tüm insanlık için huzura, barışa, refaha ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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