AK Parti’li Mustafa Savaş’tan Nazilli Ticaret Odasına ziyaret

Milletvekili Mustafa Savaş 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim çalışmalarına Nazilli Esnaf ziyaretleri, sivil toplum örgütleri ziyareti ile devam etti.

Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler’in de bulunduğu görüşmede Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İş camiası olarak her zaman devletin ve milletin yanında bulunduklarını ve bulunacaklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Arslan “Aydın AK Parti Milletvekili adaylarının hayırlı olmasını isteyerek görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Nazilli Ticaret Odası’nın ilçenin ve bölgenin sorunlarına çözüm yolları bulmaya çalıştığını belirten Arslan; "Türk Milleti gücünü birlik beraberlikten alıyor. Ortak akılla daha çok çalışarak, katma değeri yüksek ürünler üreterek, yatırım ve istihdamı arttırarak, yeni ve yenilikçi fikirlerle yolumuza devam etmemiz gerekmektedir. Nazilli ilçemiz sosyal, ekonomik ve kültürel yönden önemli merkezler arasındadır. İlçemiz ticareti, sanayisi, ihracatı ve konumu itibariyle sürekli gelişmektedir. 24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran Milletvekilimiz Sayın Mustafa Savaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

"Nazilli gözde bir ilçemiz."

24 Haziran da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde istikrarın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Savaş ise; "Nazilli, yatırım ve ihracatta çok mesafe kat etmiş gözde ilçelerimizden birisidir. Nazilli’nin bu seviyeye ulaşmasında Nazilli Ticaret Odası üyelerimizin, yatırımcılarımızın ve sanayicilerimizin çok büyük katkısı var. Nazilli’ in gelişmesinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Daha çok işimiz var. Nazilli’mize daha çok yatırım daha çok istihdam için inşallah yeni dönemde tüm vekil arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız” dedi.