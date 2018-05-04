AK Parti’li Mustafa Savaş’tan Torba Yasa bilgilendirmesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren 2018 Yeni Torba Yasa hakkında bilgilendirme yaptı. Savaş, “Vergi borçlarının yapılandırılması, emekliye ikramiye verilmesi ve birçok kalemi kapsayan torba paket Plan Bütçe Komisyonundan geçti, en kısa zamanda genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Bu kapsamda vergi borcu ile ilgili yapılandırma, 31 Mart 2018’den önceki bütün dönemlere ait borçları kapsamaktadır. Vadesi geçmiş bütün borçlar yapılandırılacak; yatırımcı, girişimci, emekli, esnaf ve öğrenci başta olmak üzere tüm vergi borcunu ödeyemeyen vatandaşımıza ödeme kolaylığı getirdik” şeklinde konuştu.

Mustafa Savaş, gecikmiş vergi alacakları ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yapılandırılacağını kaydederek; "Paketin kapsamında, vergi ve vergi cezası borçları, sosyal güvenlik primleri, gümrük vergileri, idari para cezaları, belediyelerin atık su alacakları, katı atık ücretleri, öğrencilerimizin kredi borçları, kamuya ait arazileri kullananlar ile turizm yatırımcılarının ecrimisil borçları var. Vatandaşımız borcunun aslını ödeyecek, faizleri yerine de enflasyon (ÜFE) oranında ödeme yapmış olacak. Bugün vergi dairelerinin vatandaşlarla binlerce davaları var, dolayısıyla vatandaşlarımız müracaat ederlerse dava safhasında olan bütün meselelerini de çözme imkanına da kavuşmuş olacak” dedi.

Yürürlükteki mevcut yapılandırma kanunlarının aynen devam edeceğini ancak haklarını kaybedenlerin yeni kanun kapsamında müracaat edebileceğini bildiren Savaş, "Bugün itibarıyla borçlarının kalan bakiyesini eğer peşin öderlerse, gelecek aylara ilişkin hesaplanan faizin yüzde 90’ından vazgeçilecek Ayrıca 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesinde de bin TL emekli ikramiyesi adı altında para verilecek. Emeklilerin sadece kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek” dedi.