AK Partili Özmen “24 Haziran’da ikinci bayramımızı kutlayacağız”

Özmen seçimlere bir hafta kaldığını hatırlatarak partililere ’çalışın’ uyarısında bulundu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen seçim çalışmaları kapsamında Didim’e geldi. Didim’de gün boyu esnaf ziyaretleri yapan ve Didimlilerle bir araya gelen Özmen, akşamda ilçe seçim bürosunda partililere hitap etti. Özmen’e İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Kadın ve Gençlik kolları başkanları, ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili dinledi.

Özmen konuşmasında “Didim devam için işaret fişeğini atmış ve dosta düşmana ilan etmiştir. Bu 13. seçimimiz ve teşkilatlar olarak 13. kez sandığa gidiyoruz. Bu millet 12 kez yüzümüzü güldürdü. 7 Haziran’da çoğunluk oyu aldı ama tek başına iktidar olamadı. 1 Kasım’da tek başına iktidar oldu. 16 Nisan’daki referandumda cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi uygulamaya geçildi. Allah razı olsun MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin desteğiyle geçti. Ardından sağ olsun Devlet Bey’in çağrısının ardından 24 Haziran’da seçimlerin tarihi olarak belirlendi. Önümüzde kısa bir süre kaldı. 24 Haziran’da inşallah bu meydanlarda ikinci bayramımızı kutlayacağız. Bu süreçte tüm AK Partili kardeşlerimiz gece gündüz çalışacaklar. Ben bu seçimde Didim’de rekor kıracağımıza inanıyorum. Didim devam diyor ve yolumuza devam edeceğiz. 24 Haziran seçimlerin önemi var. Önümüzde Mart ayında yerel seçimler var. 31 Mart yerel seçimlerin işaret fişeğini, 24 Haziran’da atılacak. O gün alınacak seçimler Aydın’ın makus talihini de kıracak" dedi.