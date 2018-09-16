AK Parti'li Savaş, Adnan Menderes'i andı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Mederes'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mustafa Savaş, mesajında; “Kabrinde rahat uyuyabilirsin Menderes, merhum şehit Başbakanım. Uğruna şehit düştüğünüz aziz milletiniz, 15 Temmuz gecesi korkusuzca tankların ve uçakların üzerine yürümüş, sizlerin mücadelesinin peşinden giderek buyurduğunuz gibi ‘Yeter Artık Söz Milletin' demiş ve sizlere yakışan bir irade sergilemiştir. Aziz milletiniz, 15 Temmuz darbe kalkışmasını engelleyerek sizlere, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a olan o büyük borcu ödeyebilme çabası için eşsiz bir irade ortaya koymuşlardır. ‘17 Eylül'de, o kara günde sizleri koruyamadık ama 15 Temmuz'da davanız yere düşmeyecek' diyerek sizlerden ve tüm demokrasi şehitlerimizden bir nevi helallik istemişlerdir. Canları ve kanları pahasına yüce Meclisine, Cumhurbaşkanına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihin tekerrür etmesine kahramanca engel oldular. Kabrinizde rahat uyuyun, Başbakanım. O kutsal davanız yere düşmedi ve asla düşmeyecek.

17 Eylül'de, o kara ve lanetli günde, idam sehpasına çıkarken ki onurlu tavrınızla bizlere öyle bir meşale yaktınız ki, 15 Temmuz gecesinde, aziz milletiniz hepimiz birer Adnan Menderesiz diyerek gecenin karanlığını elbirliğiyle paramparça ettiler. Bugün, bizlerin de geleceğe bırakabileceği büyük bir mirasımız var artık. Bugün başlarımız daha dik, daha gururlu ve daha onurluyuz. Endişeniz olmasın, yaktığınız meşale bugün olduğu gibi yarın da milli iradenin en büyük rehberi olmaya devam edecektir, çünkü aziz milletimiz kanıyla ve canıyla bu iradenin en büyük güvencesidir. Sizleri saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.