AK Parti'li Savaş; “Ata'nın gösterdiği hedeflere ulaşmanın mücadelesini veriyoruz”

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajına “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bugün bizler, sizlerin de hedef olarak ifade ettiği Cumhuriyetimizi muasır medeniyetlerin de üzerine çıkarmanın büyük mücadelesi içerisindeyiz” sözleriyle başlayan Mustafa Savaş; “Hedefimiz havada, denizde, karada dünya genelindeki en büyük projeleri hayata geçirmek, aziz milletimizin önüne konulan psikolojik bütün bariyerleri yıkıp, ecdadını örnek alan şanlı ve kahraman bir nesille Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara layıkıyla taşımaktır. Sizlerin de ‘İstikbal göklerdedir' sözünüzle ifade ettiğiniz gibi Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı projesini hayata geçirmiş olmanın da onuru ve gururu nedeniyle bütün bir dünyanın gözü yüce devletimizin ve aziz milletimizin üzerindedir.

Bugün milyonlarca vatandaşımızın trenlerle ve arabalarla denizin altından Asya ve Avrupa arasında ulaşımını sağlayan Marmaray projemiz bütün dünya genelinde parmakla gösterilen yüzyılın projesine dönüşmüştür.

Bugün kararlı bir şekilde hedeflerine koşar adım ilerleyen aziz milletimiz, yerli ve mili projelerde devletinin en büyük destekçisidir. Devletimiz bu büyük destekle, Atak helikopterimizle, kendi insansız hava aracımızla, Altay tankımızla, milli piyade tüfeğimizle, çok yakın zamanda göklerde yerini alacak milli savaş uçağımızla ve küresel pazara hızla giriş yapacak yerli otomobilimizle bütün dünya genelinde büyük bir gündem oluşturmaya devam edecektir.

Bizler sizlerin belirlediği hedeflerin üzerine çıkmanın gayreti ve mücadelesi içerisindeyiz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünüzle dile getirdiğiniz o büyük ve kararlı ifadede olduğu gibi sizlerin önderliğinde İstiklal harbinde tarih yazan aziz milletimiz,15 Temmuz darbe kalkışmasında Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde canı ve kanı pahasına istiklal ve istikbaline sahip çıkmış ve vatan toprağında gözü olanlara gereken dersi vermiştir.

Sizlerin koşulsuz ve şartsız reddettiği manda ve himaye, bugün birileri tarafından yeniden gündeme getirilerek aziz milletimize bu iç ve dış politika söylemleriyle yeniden dayatılarak kabul ettirilmek istenmektedir.

Hiç bir ekonomik gerekçeye dayanmayan manipülatif operasyonlarla devletimiz ve milletimiz IMF'ye muhtaç kılınarak, devlet politikalarımız ve yatırımlarımız IMF tarafından belirlensin diye büyük gayret içerisinde bulunanlar mevcuttur.

Bizler Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün bu baskılara karşı koymakta, milletçe ve devletçe önümüze konulan tüm bariyerleri yıkmakta kararlıyız. Bu vesileyle vefatınızın 80. yıldönümünde sizleri ve sizlerin emaneti olan bu vatan topraklarını canları pahasına koruyan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.