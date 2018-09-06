AK Parti’li Savaş, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutladı

Savaş, mesajında; “Tarih 7 Eylül 1922. Bu unutulmaz tarihin ne anlama geldiğini en iyi, bu toprakları işgale yeltenen, sonucunda ise hezimete uğrayarak bozgun yaşayan kirli zihinler biliyorlar.

Yörük Ali Efe’yi, Demirci Mehmet Efe’yi yaşadıkları bozgun neticesinde en iyi onlar tanıyorlar.

Çünkü emperyalist bu zihinler Aydın’ın sıradan bir şehir, bu vatan topraklarının da sıradan bir kara parçası olmadığını, bu ismi bilinen ve isimsiz bütün kahramanlarımızın kararlı ve eşsiz vatan savunmasının ardından bozguna uğrayarak tecrübe ettiler.

Aradan 96 yıl geçmesine karşın onlar bugün de bu hezimetin travmasıyla yaşıyorlar. İçerideki işbirlikçileriyle birlikte gerçekleştirdikleri hain terör eylemleriyle, darbe kalkışmalarıyla ve manipülatif döviz operasyonlarıyla aziz milletimizi esir almaya ve yüce devletimizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Onlar bu mağlubiyetleri asla unutmayarak her daim pusuda bekliyorlar. Bütün bunlardan dolayı bizler de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet rabiamızla üzerimize düşeni yapmaya, bu vatan savunmasını diri tutmaya ve bu gerçeği her daim hatırlatmaya çalışıyoruz.

2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyor, milletçe dik bir duruş sergiliyoruz. Bu vesileyle Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. Yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.