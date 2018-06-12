AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde, “Bugüne kadar esnafa verdiğimiz kredi 200 kat artmış” diye konuştu.

AK Parti Kuşadası ilce başkanı Mustafa Gökçe’nin de katıldığı ziyarette Esnaf Kefalet odası başkanı Halit Şakar’ın yönetimi hazır bulundu. Esnaf Kefalet odası Başkanı Halit Şakar ziyarette yaptığı konuşmada, "Her fırsatta odamıza ziyaret ettiniz. Sorunlarımızı dinlediniz, çözüm noktasında çok büyük desteğiniz oldu. Sizin sayenizde diriyiz. Sayenizde plasmanlarımız geldi. Bugün 25 trilyon dağıtıyoruz. 600 ortağımız var. Yaklaşık 450 ortağım kredi kullanıyor. Kuşadası’ nda iki tane kredi kooperatifi var. Esnaflarımız Kuşadası genelinde yaklaşık 50 trilyon kredi kullanıyor. İktidarın sayesinde 16 yıldan beri kredi kefalet kooperatifleri belli bir yere geldi. Artık kredi dağıtamayan kooperatifimiz kalmadı. Bu büyük bir olay. İstanbul’da Avrupa kredi kooperatifler birliğinin toplantısında divanda oturan Alman garanti fonu temsilcisinin "Sizin almış olduğunuz destekler teşvikler dünyanın başka bir örneği yok. Siz çok şanslısınız, Dünyada bir benzeri yok dediğine şahit olmuştum” dedi.

150 milyondan 25 katrilyona çıkardık

Milletvekili Mustafa Savaş ise “Türkiye’de her 100 kişiden 2’si esnaf. Aydın’da yaklaşık 38 bin esnafımız var. Türkiye’de 2002 yılında esnafın kullandığı kredi tutarı 150 milyondu. Şimdi 25 katrilyona çıktı. Bugüne kadar esnafa verdiğimiz kredi 200 kat artmış. Faizler aşağıya çekildi. Faizler yüzde 49 dan yüzde 5’lere düşmüştür. Biz esnafımıza değer veriyoruz. Zaten verdiğimiz teşvikler yaptığımız destekler ortada, esnafımız memnun. Esnafımız başka bir yere gitmeden Halkbankası aracığıyla düşük faizli kredi kullanıyor, işini sürdürüyor. Bu günün küçük esnafı yarının bir orta boy işletmecisi daha sonra büyük atölye büyük fabrika çünkü bunun geçmişte örnekleri var. Çok öyle başarı hikâyeleri var. Bu kredilere kullanıp büyüdüm buralara bu fabrikaya sahip oldum diyen başarı hikâyeleri var” dedi.

1 senden 1 benden

Hükümet olarak istihdamla ilgili bilgiler aktaran Milletvekili Mustafa Savaş, “Meclisimiz iki ay önce bir takım düzenlemelerle yapılandırmalar yaptı. Bir taraftan istihdamla ilgili destekler veriyoruz. İmalat sektöründe iş yapan esnafımıza “Bir senden bir benden” kampanyası var. Yanına ilave 1 kişi aldığında onun 6 aylık maaşının tamamını devletimiz karşılıyor. Bir kişinin altı aylık maliyeti yaklaşık 15 bin lira yapıyor. Altı ay boyunca devletimiz karşılıyor. Hükümetimiz esnafımıza destek çıkıyor. Esnafımızın hem düşük faizli kredi desteğine hem de ihtiyacı olan paraya ulaşma noktasında bir sıkıntısı yok. Hem ilave işçi aldığı zaman onun 6 aylık maliyetini de biz karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Savaş, “100 liranın 87 lirası faize gidiyordu”

AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş eskiden faiz oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek “100 liranın 87 lirası faize gidiyordu. Şimdi sadece 11 lira gidiyor. Paradan para kazanma dönemleri zaten geride kaldı. Faiz lobisinin para kazandığı dönemler vardı. Devletin, hükümetlerin iki yakasının bir araya gelemediği IMF ye teslimiyet vardı. Daha önce sizlerden işadamlarından toplanılan her 100 liranın 87 lirası vergiye gidiyordu. Şimdi 11 lirası faize gidiyor. Aradaki fark ile vatandaşlarımıza hizmette bulunuyoruz. Esnafımıza teşvik veriyoruz.

Onun için diyoruz ki büyük ve güçlü Türkiye’nin yoluna devam etmesi lazım. Onun için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.