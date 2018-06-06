AK Parti’li Savaş, çiftçileri sulama suyu konusunda bilgilendirdi

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yaptığı açıklamada; “Sulama birliklerinin DSİ’ye devredildiği, su ücretlerinin arttırılacağı, DSİ uygun görürse sulama tesislerini özel sektöre devredebileceği, Çine Adnan Menderes Barajı’nın satıldığını, Topçam Barajı’nın da satılacağı, sulama birliğine üye olmayanların sulamadan faydalanamayacağı gibi haberler gerçeği yansıtmıyor. Sulama birliklerinin DSİ ye devredildiği, su ücretlerinin arttırılacağı bilgisi doğru değil. Türkiye’deki 371 adet sulama birliğinde yapılan denetimler sonucunda sulama birliklerinin yönetimlerinde sıkıntılar olduğu tespit edilmiş. Kamu Tüzel Kişiliği olarak faaliyet gösteren sulama birliklerinin işleyişlerine müdahale etmeden yönetimsel sıkıntıların giderilmesi amacıyla 7139 sayılı torba yasa kapsamında 6172 sayılı sulama birlikleri yasasında düzenleme yapılarak sulama birlikleri başkanlarına kamu görevlisi atanması yönünde değişiklikler yapılmıştır. DSİ görevlisi olan bu personeller sulama birlikleri yönetiminde oluşan problemlerin giderilmesi amacıyla göreve getirilmişlerdir. Bu uygulama ile sulama tesislerinin işletme, bakım ve onarım faaliyetleri, DSİ’nin denetim, gözetim ve talimatları ile ataması yapılan DSİ personelleri kanalıyla yapılabilmektedir. DSİ personellerinin ataması yapıldıktan sonra sulama ücretlerinde artış olduğu yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Sulama birlikleri meclisince belirlenen ve 2018 yılı için uygulanmaya başlanan ücretler çiftçilerin sulama birliği meclisindeki temsilcileri tarafından belirlenen ücretlerdir. Bu konuda DSİ tarafından belirlenen bir ücret bulunmamaktadır. Bundan sonraki süreçte sulama birlikleri DSİ tarafından yönetileceği için birliklerin kontrolsüz harcamaları engellenerek, bütçenin ekonomik kullanımı sağlanacağından sulama ücretlerinde bir artış yerine azalma dahi sağlanması mümkün olabilecektir” şeklinde konuştu.

Basına yer alan haberlere değinen Mustafa Savaş; “Yerel basında çıkan haberlerde belirtildiği gibi sulama birliklerinin özelleştirilerek suyun satışının yapılması ve çiftçilerimizin mağduriyeti yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sulama tesislerinin özelleştirilmesi veya suyun özel sektöre satışı söz konusu değildir. Çiftçilerimizin daha iyi hizmet almalarını ve birliklerin daha düzgün işleyişe kavuşmalarını sağlamak amacıyla Sulama Birlikleri Yasasında düzenlemeler yapılmıştır. Barajların satılması yönünde bir uygulama bulunmamaktadır. Bu güne kadar satılan hiçbir baraj yoktur. Çine Adnan Menderes Barajının Hidroelektrik Santrali özel sektör tarafından işletilmektedir. DSİ tarafından sulama amaçlı bırakılan suyun enerjisini alarak elektrik üretilmesi amacıyla bir çalışma yapılmaktadır. Sulama amaçlı barajdan bırakılan suyun ve Adnan Menderes Barajının özel sektörle bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu tesisler tamamen Devlet adına DSİ nin kontrolündedir. Yapılan yeni yasal düzenlemelerle barajların satılması yönünde bir uygulama bulunmamaktadır ” dedi.

“Sulama birliğine üye olmayanların sulamadan faydalanamayacağı gibi bir durum söz konusu değil” diyen Savaş, şöyle konuştu: “Daha önce birliğe üyelik için katılım payı olarak birlikler tarafından 10TL ile 40TL arası değişen ücretler alınıyordu. Yine birliğe üye olmayanlara birlikler tarafından iki katı ücret uygulanması şeklinde uygulamalar vardı. Yasal düzenleme ile DSİ yönetimine geçen birliklerde üyelik ücreti 1 TL olarak belirlenmiştir. Bu şekilde sembolik olarak belirlenen ücretlerle tüm çiftçilerin üye olması sağlanmış olacaktır. DSİ tarafından bu gerekçeyle su verilmeyen bir çiftçi bulunmamaktadır. Üye olan ve olmayan tüm çiftçiler suyunu alabilmektedir”