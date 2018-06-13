AK Partili Savaş; “Gençlere değer veriyoruz”

Sohbete İl Başkanı Ömer Özmen ve İl Gençlik Kolları Başkanı Abdülhamid Burak Aykut katıldı.

İncirliova Gençlik Kollarının Twitter üzerinden "Vekilimiz Ak gençlik olarak sizi sahura bekliyoruz" davetine Milletvekili Mustafa Savaş sosyal medya Twitter üzerinden "Geliyoruz İncirliova" yanıtını verdi. Gençlerin davetine kayıtsız kalamayan Savaş İncirliova’da gençlerle birlikte sahur yaptı. Sahura İncirliova İlçe Başkanı Kazım Günaydın, İncirliova Gençlik Kolları İlçe Başkanı Yunus Emre Sarıoğlu ve gençler katıldı.

Gençlik Kolları İlçe Başkanı Yunus Emre Sarıoğlu, "Geçtiğimiz günlerde yurtta kalan gençler Cumhurbaşkanımıza sosyal medya üzerinden sahur daveti yapmışlardı. Bizde böyle bir şey yapalım dedik. Sağ olsun sayın vekilimiz yoğun programına rağmen bizi kırmadı. Kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

“AK Parti olarak gençlere değer veriyoruz”

Milletvekili Mustafa Savaş gençlere büyük önem verdiklerini belirterek “AK Parti olarak gençlere değer veriyoruz. Seçilme yaşını ilk önce 30’dan 25’e daha sonra 25’ten 18’e indirdik. Hepimiz biliyoruz. Muhalefetin Hayır cephesi buna şiddetle karşı çıktı. Çünkü onlar gençlere güvenmiyor. Biz gençlerimize güvenmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin kalkınma hamlesinin gençlerin önünü açacak atılımlarda olduğuna her zaman inandık ve buna göre hareket ettik. Bu sistemde yürütme, yani hükümet ile yasama birbirinden ayrılacak. Ülkemizin koyduğu 2023-2053-2071 hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sini inşa etmek için güçlü iktidarlara ihtiyaç var. İşte bu sistem, güçlü iktidarları ve güçlü Türkiye’nin oluşmasını sağlayacak. 24 Haziran seçimlerinde gençlerin en doğru kararı vereceklerine inancım tamdır” dedi.