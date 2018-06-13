AK Partili Savaş; “Güçlü büyümeye devam”

Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yaptığı açıklamada, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (Ocak-Mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisini açıklamıştır. Buna göre Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştür. Bu gerçekleşme ile 2018 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sırada yer almıştır. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü %4,6, sanayi sektörü %8,8, inşaat sektörü %6,9 artmıştır. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %10 artmıştır. Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı yüksek büyümeyi sürdürerek 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam” dedi.