AK Partili Savaş, İstanbul Havalimanı açılışı dolayısıyla açıklama yaptı

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, açılışına saatler kala İstanbul Havalimanı'nın önemi ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Havalimanın sadece havalimanı değil aynı zamanda zafer anıtı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, “Asla silinemeyecek bir imzayı bugün gökyüzüne milletçe hep birlikte atıyoruz” dedi.

Milletvekili Mustafa Savaş konuyla ilgili açıklamasında “15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi aziz milletimizi bombalayan uçakların hedefinde yeni havalimanı projemiz gibi yüzyıla damga vuran bu eşsiz projeler de vardı. Milli irademiz o gece, bütün bu projeleri de koruyup kollamıştır. Cumhurbaşkanımızın ‘Bu sadece bir havalimanı değil bir zafer anıtıdır söylemi' çok önemli tarihi bir iradedir. Milletimizin desteği ve devletimizin kararlılığıyla dünyanın en büyük havalimanı projemizi bugün açıyoruz. Önce Marmaray, şimdi Yeni Havalimanımız ve daha sonra da Kanal İstanbul.

Bitmedi inşallah her şey daha yeni başlıyor. 2023, 2053 ve 2071 Türkiyesi dünya genelinde yeni projelerle milletimizi kalkındırıp devletimizi çok daha güçlü hale getirecektir. Bugün mutluyuz. Çünkü iki bayramı birden kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.