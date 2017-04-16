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16 Nisan 2017 14:10

AK Parti’li Savaş oyunu kullandı

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş referandum için oyunu Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan Sosyal Bilimler Lisesi’nde kullandı.

AK Parti’li Savaş oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:10


AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş oy kullanmaya eşi Nilay Savaş ile birlikte geldi. Kabinde oyunu kullanan Mustafa Savaş ve eşi Nilay Savaş seçim sandığına oy pusulalarının yer aldığı zarfları birlikte attı.


AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş tüm Türkiye’den ve Aydın’dan güzel bir sonuç çıkacağına inandığını belirterek, “Türk Milleti bu tarihi günde tarihi bir karar vermek için sandık başına gidiyor. Bir ay boyunca Aydın’da sokak sokak mahalle mahalle dolaştık. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi değişikliğinin sonuçlarını anlattık. Doğruları ve gerçekleri anlattık. Memleketimin o doğrular sonucunda sandığa iradesini yansıtacağına inanıyorum. İnşallah Aydın’dan ve tüm Türkiye’den güzel bir sonuç çıkacak. Sonuçlar Türkiye için evlatlarımız için geleceğimiz için vatanımız için iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



Halkın Aydın’da referanduma ilgisinin memnun edici olduğunu ifade eden Savaş, “Halkımızın referanduma ilgisi yüksek. Bu Türk milletinin duyarlı olduğunu gösteriyor, sonuçlar güzel olacak” dedi.




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