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22 Mayıs 2018 14:17

AK Parti’li Savaş; “Türkiye’nin hedefleri için mücadelemizi sürdüreceğiz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, öncelikle 2023, sonrasında 2053 ve 2071 Türkiye’sinin hedeflerine ulaşmak için mücadele edeceğiz” dedi.

AK Parti’li Savaş; “Türkiye’nin hedefleri için mücadelemizi sürdüreceğiz”

22 Mayıs 2018 14:17


AK Parti Genel Merkezi tarafından 27. Dönem için Aydın’dan ilk sırada aday gösterilen Mustafa Savaş; “24 Haziran ve sonrasında aziz milletimize hizmet için koşturacak milletvekili aday listemiz açıklanmış bulunuyor. Bayrak yarışında gece gündüz demeden büyük bir koşturmacaya talip bu arkadaşlarımızla birlikte Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, öncelikle 2023, sonrasında 2053 ve 2071 Türkiye’sinin hedeflerine ulaşmak için mücadele edeceğiz.



Bu nedenle talip olunan görev büyük, sorumluluk her zamanki gibi bir o kadar ağırdır. Bu ağır sorumluluğun ve görevin en büyük destekçisi yine aziz milletimiz olacaktır. Milletimizle el ele vererek girdiği her seçimden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, 24 Haziran ve sonrasında da aziz milletimizin en büyük temsilcisi olmaya devam edecek, kalkınmaya istikrara ve şahlanmaya devam denilecektir. 26.Dönem’de ilimiz ve ülkemiz için gece gündüz birlikte görev yaptığımız, çok değerli Milletvekili arkadaşlarımıza ve kıymetli çalışma ekiplerine emeklerinden ve büyük hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.



24 Haziran arifesinde ve sonrasında milletvekili adaylarımızın ve tüm dava arkadaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Rabbim yolumuzu açık, davamızı muzaffer eylesin. İlimize, vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.




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