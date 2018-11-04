AK Partili Savaş'tan CHP'ye eleştiri

AK Parti Aydın Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in hakaretleri karşısında CHP'nin olayı kınayacağı yerde meşrulaştırmaya çalıştığını belirterek “CHP'nin tavrını ve ne yapacağını merak ediyorum derken tam da bunu kastettim. Ortada ilçe başkanlarının medyaya delilleriyle yansımış küfür dolu bir sosyal medya paylaşımı var. Ama hiçbiri Efeler CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza yönelik küfür dolu hakaretlerini kınayamadı bile. Hepsi büyük bir telaşla ortaya konan terbiyesizliği meşrulaştırma çabasındalar” dedi.

Açıklamasında CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın kendilerine yönelttiği ithamlara da cevap veren AK parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Çerçioğlu'na yönelik hakaretler üzerinden bizlere ithamda bulunarak algı operasyonu içerisine giriyor suçlarını kapatma telaşına düşüyorlar. O konuya da açıklık getirerek ikircikli tavırlarını bir kez daha kamuoyunun gözleri önüne serelim. Çerçioğlunu'na edilen hakaretlerde sessiz kaldığım yönünde bir algı operasyonuna girişerek tamamen yalandan ibaret beyanlarda bulundular ve kamuoyunu yine kandırma çabasındalar. 27 Ağustos'ta katıldığım canlı yayında açıklamalarda bulundum. ‘Bırakın bir bayana, hiç kimseye küfür edilemez. Bunu asla tasvip etmiyoruz' diyerek canlı yayında yaşananları çok açık bir dille kınadım. Bütün bu açıklamalar, bu televizyon programındaki videolarla birlikte kamuoyu ile paylaşılmıştır” diye konuştu.

“CHP İl Yönetimine sorular”

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, kendisi hakkında açıklama yapan CHP İl Başkanlığı'na da bazı sorular yönelterek açıklamasında şu ifadeler yer verdi: “Savcılığa intikal eden Efeler CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in sosyal medyadaki küfür dolu paylaşımlarını savunuyor musunuz savunmuyor musunuz? Çıkın bunu açıklayın kadınlarımıza, kızlarımıza. Kamuoyu da olanı biteni, nerede durduğunuzu daha net şekilde görsün. Kamuoyu ile paylaşılan bu video sonrasında tarafıma yönelttiğiniz haksız ithamlarınızdan dolayı kamuoyu önünde benden ve kamuoyundan açıkça özür dileyecek misiniz dilemeyecek misiniz? Bu küfür dolu paylaşımlardan dolayı Cumhurbaşkanımızdan, Genel Başkanımızdan özür dileyecek misiniz dilemeyecek misiniz? Buradan açıkça bir kez daha ifade ediyorum. Adliyenin yeri belli, savcının makamı bellidir. Suç varsa bir yerde, başvurulacak makamlar ve kurumlar bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Bu kurumlar bütün vatandaşlarımızın hizmetine açık. Niye gitmemişler o dönem savcılığa? Sayın Başkana edilen hakaretleri onlardan daha fazla kınadık, bu işi bile doğru düzgün beceremediler”.

“Sessiz kalmayacağımızı bilin”

CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in küfür ve hakaretlerine kesinlikle sessiz kalmayacaklarını da ifade eden Savaş, “ Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza edilen bu küfürler karşısında kimse sessiz kalmamızı beklemesin. Suç ortada, sosyal medyadaki yazışmalar ve basına yansıyan haberler alenen ortada. Biz de haddini bilmeyene yasalar çerçevesinde gereğini yapıyoruz. Takkeleri düştü kelleri göründü. Milleti kandırma çabalarından vazgeçsinler artık” ifadelerini kullandı.