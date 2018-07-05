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05 Temmuz 2018 07:28

AK Parti’li yeni vekillerden Didim’e ziyaret

24 Haziran seçimlerinde TBMM’ye gönderilen AK Parti Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim ile Metin Yavuz, Didim İlçe Teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti’li yeni vekillerden Didim’e ziyaret

05 Temmuz 2018 07:28


İlçe binasında önünde partililer tarafından karşılanan çiçeği burnunda yeni vekillere partililer büyük ilgi gösterdi. Erim’e ve Yavuz’a kadın kolları üyelerince çiçek verilerek, yeni görevlerine başarılar dilendi. AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı yaptığı konuşmada “Vekillerimiz ziyaretleriyle bizi onure ettiler. 24 Haziran’daki seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kasım seçimlerine göre 1050 referandum seçimlerine göre 1650 oy alarak oyumuzu arttırdık. Yerel seçimlerinde ilk hedefimiz Didim, ardından da Aydın BŞB almak olacak; hayırlı olsun” dedi.


AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise “Kısa ama uzun geçen bir süreçte tüm partililerimiz gece gündüz çalıştı. 24 Haziran önemli seçimdi; muvaffak olduk. 4 Vekille Aydın’a başımız dik gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde büyük işler yapacağız. İlk işimiz cinsel istismar yasasını çıkarmak sabırsızlıkla bekliyoruz. Güzel işler yaparak uyumlu şekilde çalışacağız. Yerel seçimlerde de güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” dedi.



AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise “ Seçimleri hep birlikte el ele geçirdik. Kadın ve Gençlik kollarıyla birlikte ana kademe yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. 24 Haziran seçimlerinin sonucu itibariyle 3 nokta beni mutlu etti. Sizlerinde mutluluk kaynağınızdır. Birincisi Ülkenin geleceği bekası için yapılan seçimdi güzel sonuç aldık. İlk Başkan ve o anki Cumhurbaşkanımızı, başkan olarak seçtik. Bu tarihi gündü. Sizlerin ve bizlerin bir onuru daha var; o tarihten sonra tarihe altına harfle yazılacak 600 vekille görev yapacak vekillerin arasında yer aldık. CHP’deki oy farkını 10 bini düşürdük. Ciddi şekilde sarı binayı salladık. Yerel seçimlerle ilgili de Cumhurbaşkanımız startını verdi. Bizde adaylarımızı belirleme noktasında çalışmalara başladık. Taşın altına elini koyacak, biraz da çılgın adaylarla bu aldığımız güçle yola çıktık. Aday adayı enflasyon patlaması olacak. Bu 30 Marttaki yerel seçimlerde zamanında yapılmasının mahsuru yok. 8 ay kaldı bu zaman az; biz yolumuza bir şekilde devam edeceğiz” dedi.




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