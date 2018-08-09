Akbük asfalt sathi kaplamayla buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun sürekli bilgi aldığı Didim’deki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Didim’in Akbük Mahallesi’nde süren çalışmalar vatandaşları da mutlu ediyor. Bu yıl Didim’in yılı olacak diyen Başkan Çerçioğlu, Akbük Mahallesi kanalizasyon çalışmalarının ardından asfalt sathi kaplamayla buluşuyor.

Akbük Mahalle Muhtarı Nevzat Karagülmez, Başkan Özlem Çerçioğlu ile yaptıkları toplantılarda hep dile getirdikleri bir proje olduğunu dile getirdi. Karagülmez,”Sayın Başkanımız 5-6 ay önce talimatını verdi ve mahallemizde çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Altyapı çalışmasını hemen başlattı, sağ olsun ekipleri de o kadar hızlı çalıştı ki kısa bir sürede tamamladı. Şimdi sıra altyapısı yapılan yerlerin asfalt kaplama çalışmalarında. Bu çalışmalar da hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalardan çok memnunuz.” ifadelerini kullandı.

Akbük Mahallesi’nde oturan vatandaşlarda, “Ekipler çok hızlı çalışıyorlar. Bu tarz hizmetler vatandaşlar için çok önemli. Altyapı ve yollarımızı hızlı bir şekilde yaptığı için Topuklu Efe’mize çok teşekkür ediyoruz. 4 yılda Aydın her yönüyle çok büyüdü. Akbük’ten en ücra köylere kadar çok iyi hizmetler veriliyor. Bu Özlem Başkanın başarısıdır. Sosyal belediyecilik ve belediyenin diğer alanlarında da kendisini çok başarılı buluyoruz. Allah Özlem Başkanımızdan bin kere razı olsun“ dediler.