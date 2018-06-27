Akbük’te kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı çalışmalarda yüzde 35 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında özellikle yaz aylarında deniz turizmi sebebiyle nüfusu önemli oranda artan Akbük mahallesinde yaşanan kanalizasyon sorunu ortadan kalkacak.

Akbük’de süren kanalizasyon altyapı çalışmaları çerçevesinde toplamda 82 bin metre (82 km) hat yapacak olan ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 30 bin metrelik hat yapımına ulaştı. Son olarak Akbük - Kazıklı yolu üzeri Ormanlık Evler mevkisinde devam etmekte olan çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öztürk “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun da büyük önem verdiği ve yakından takip ettiği Akbük kanalizasyonu projesinde önemli mesafe kaydettik. Çalışmalarımızın yüzde 35’lik kısmını tamamlamış durumdayız. Şuanda 4 kazı ve 2 parsel yapım ekibimiz ile bu mevkide çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmaların tamamlandığı tüm güzergahlarda asfalt sathi kaplama ve parke çalışması da gerçekleştiriliyor. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp yeni altyapıyı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.