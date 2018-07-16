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16 Temmuz 2018 14:23

Akçaova kanalizasyon altyapısı inşaatında çalışmalar sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Çine’de gerçekleştirilen büyük yatırımlar arasında yerini alan Akçaova Mahallesi kanalizasyon altyapısı inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Akçaova kanalizasyon altyapısı inşaatında çalışmalar sürüyor

16 Temmuz 2018 14:23


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da sürekli bilgi aldığı çalışmalar çerçevesinde etkisini günden güne gösteren hava sıcaklığına ve yer yer zorlu zemin şartlarına rağmen faaliyetlerini kesintisiz sürdüren ASKİ ekipleri kanalizasyon inşaatını tamamlayarak bir an önce hizmete sunmak için yoğun çaba sarf ediyor.



Akçaova’nın uzun yıllardır beklediği kanalizasyon altyapısını tesis etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü mahalleye proje kapsamında 7 milyon 853 bin lira yatırım gerçekleştirecek. Çalışmalar kapsamında 32 kilometre hat yapımı planlanan mahallede kısa sürede 3 bin metrelik kısım tamamlanarak yaklaşık yüzde 10’luk fiziki gerçekleşme sağlandı. Çalışmalar tamamlandığında Akçaova Mahallesi sürdürülebilir, sorunsuz ve güçlü bir altyapıya kavuşacak.



Akçaova kanalizasyonunun yanı sıra Çine’de önemli altyapı çalışmaları yapan ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar 75 bin 452 metre içme suyu, 20 bin 807 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hat yapımı gerçekleştirdi. İçme suyu yeterliliğini sağlamak için 31 adet sondaj açarak ilçenin hizmetine sundu. ASKİ Genel Müdürlüğü yalnızca hat yapımı ve sondaj çalışmalarına 21 milyon TL yatırım yaptı. Öte yandan Mutaflar kanalizasyon hattı inşaatını tamamlayıp mahallenin kanalizasyon sorununu çözen ASKİ tüm altyapı çalışmaları neticesinde Çine’de toplamda 33 milyon TL’lik yatırıma imza attı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk il genelinde süren tüm çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Akçaova Mahallesi’nde süren çalışmaları da ziyaret eden Öztürk, “Akçaova Mahallesi’nin talebi üzerine gerekli çalışmaları başlatarak inceleme ve etüt faaliyetlerimizi vakit kaybetmeden tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun da çok önem verdiği bir proje olan Akçaova kanalizasyonu çalışmalarında kısa zamanda 3 bin metre hat yapımını tamamlamış bulunmaktayız” dedi.




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