Akdeniz'e özgü yerel bir endemik bitki türü keşfedildi

Öğretim Üyesi Metin Armağan'ın, keşfettiği bitkiye Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden ‘Doç. Dr. Mesut Kırmacı'nın adı verildi.

Mevcut verilere göre, sadece Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinin Gökçukur yaylasında, kızılçam ormanının açıklıklarında kireçtaşı kayalıkları üzerinde yetişen bitki “Centaurea Kirmacii” ismiyle literatüre kaydedildi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Dr. Öğretim Üyesi Metin Armağan, “Gösterişli çiçeklere sahip bir cins olan Centaurea L. (Peygamber çiçeği), yüzde 58 düzeyinde yüksek endemizm oranı ve 200 civarında tür sayısıyla Türkiye için önemli bir tabii zenginliktir. Son yapılan çalışmalar, Centaurea'nın çeşitlilik merkezinin Türkiye olduğunu göstermektedir. Yeni keşfedilen Centaurea kirmacii, sadece bölgesel tip olarak bilinen Akdeniz'e özgü yerel bir endemik türdür” diye konuştu.