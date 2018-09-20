Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde elektrik akımına kapılan ve ardından kendi aracıyla hastane gitmeye kalkışan elektrikçi kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Mavişehir Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre; İlçede uzun yıllardır elektrik işiyle uğraşan Murat Tutuş, önceki gün Mavişehir Mahallesinde elektrik tamiri yaptığı esnada akıma kapıldı. Elektrik çarpmasının ardından Tutuş, kendi imkanlarıyla aracına binerek hastaneye gitmeye çalıştığı esnada kalp krizi geçirdi. Aracını durduran Tutuş, araç içerisinde can verdi. Park halindeki aracın içerisinde cansız halde bulunan tutuş'un durumunu fark edenler olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 53 yaşındaki adamın yaşamını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından şahsı cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık otopsi için cenazeyi İzmir Adli tıp kurumuna gönderildi.