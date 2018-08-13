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13 Ağustos 2018 20:04

Akıma kapılan yaşlı adam öldü

Aydın’ın Didim ilçesinde, evinin çatı katında kaynak yaparken elektrik akımına kapılan yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Akıma kapılan yaşlı adam öldü

13 Ağustos 2018 20:04


Olay, Cumhuriyet Mahallesi, 1077 Sokak, Sarıgül Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Güneş enerjisi borularını tamir etmek için evinin çatı katına çıkan 72 yaşındaki Nazmi Çetin kaynak yaptığı sıra bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Durumunun yakınları tarafından fark edilmesinden sona olay yerine Sağlık ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardındna yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de evde inceleme yaptı.


72 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi, Savcılık incelemesinin ardında Polis ve İtfaiye ekiplerince çatıdan indirildi. Yaşlı adamın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirilirken, olayla ilgili olarak Polis tarafından soruşturma başlatıldı.




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